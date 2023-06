Chi sono gli italiani che saliranno sul primo volo spaziale commerciale di Virgin Galactic Il 29 giugno Virgin Galactic lancerà la missione Virtute 01, il “primo volo suborbitale italiano ed europeo”. L’equipaggio è formato da tre italiani e sarà guidato dal colonnello Walter Villadei.

A cura di Valerio Berra

Il volo durerà solo 90 minuti. Il 29 giugno la Virgin Galactic lancerà il primo volo spaziale commerciale della sua storia. La missione si chiamerà Virtute 01 e sarà l’inizio di una nuova stagione per l’azienda fondata dal miliardario Richard Branson. Questa notizia non è rilevaante solo per l’esordio di un nuovo servizio in un’economia spaziale sempre più affollata ma anche perché questa prima missione sarà a trazione italiana. Se tutto funziona bene potrebbe essere un buon rilancio per Branson. Lo scorso marzo era stato costretto a chiudere Virgin Orbit, un ramo di Virgin Galactic che si occupavano di mettere gestire il lancio in orbita di piccoli satelliti.

Ad annunciarlo è Michael Colglazier, Ceo di Virgin Galactic: “Galactic 01 è il nostro primo volo spaziale commerciale e siamo onorati di essere stati scelti dall'Aeronautica Militare Italiana e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per la loro prima missione di ricerca spaziale, Virtute 1”. Nello specifico saranno tre gli italiani a bordo del vettore che affronta il volo suborbitale: il colonnello Walter Villadei, il Tenente Colonnello Angelo Landolfi e il ricercato del CNR Pantaleone Carlucci.

Cosa faranno gli italiani a bordo della missione Virgin Galactic

Nei 90 minuti di volo i tre italiani a bordo non avranno molto tempo per godersi il panorama. Questa è infatti una missione scientifica in cui sono stati affidati all’equipaggio 13 esperimenti, che vanno dalla termofluidodinamica allo sviluppo di materiali che si adattino al meglio alle condizioni di microgravità. Lo spiega Villadei, comandante della missione:

“Questa missione è il primo volo suborbitale italiano ed europeo. Una missione innovativa e pionieristica, ideata e progettata insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche e Virgin Galactic con l’obiettivo di testare la versatilità del volo spaziale suborbitale ai fini della ricerca scientifica e tecnologica. Stiamo conducendo esperimenti in diverse discipline all’interno di un’unica missione e stiamo utilizzando l'intero profilo di volo per raccogliere dati dal valore inestimabile. Il volo spaziale suborbitale rivoluzionerà il trasporto aeronautico e offrirà l'accesso allo spazio a una comunità molto più ampia”.

Il profilo degli italiani a bordo

I curriculum degli italiani a bordo della missione copre buona parte della lunghezza dei comunicati stampa. Walter Villadei non solo sarà il comandante della missione ma sarà il responsabile anche dell’esecuzione di tutti gli esperimenti. Per lui questa missione è solo un inizio: è parte del programma di formazione da astronauta, visto che in futuro potrebbe arrivare anche sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il tenente colonnello Angelo Landolfi invece è un medico e fra i suoi compiti ci sarà quello di performance cognitive in microgravità. Pantaleone Carlucci è un ricercatore: studierà come cambiano certi parametri vitali con la microgravità.