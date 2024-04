video suggerito

L’eclissi totale vista dallo Spazio: le immagini spettacolari catturate dai satelliti Le immagini catturate dai satelliti delle agenzie spaziali e meteorologiche mostrano il cono di ombra della Luna attraversare il Nord America durante l’eclissi dell’8 aprile 2024. Un punto di osservazione speciale, come quello di chi ha potuto osservare l’eclissi mentre era in volo: ecco le immagini pubblicate su TikTok diventate virali in tempo record. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

ESA | L'eclissi vista dal satellite GOES-16 dell'agenzia NOAA

L'eclissi totale di Sole che lunedì 8 aprile ha lasciato senza parole milioni di persone negli Stati Uniti, in Messico e in Canada continua a regalare immagini spettacolari anche a distanza di giorni. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l'agenzia statunitense che monitora le condizioni meteorologiche e quelle oceaniche, ha appena pubblicato alcune immagini dell'eclissi totale vista da satellite, che mostrano come l'eclissi è apparsa da un punto di osservazione eccezionale: lo Spazio.

Non solo dallo Spazio. Nei giorni successivi all'eclissi che ha oscurato completamente il Sole per circa 4 minuti in buona parte del Nord America, sono diventati virali su TikTok i video di chi ha potuto osservare l'evento astronomico eccezionale direttamente dal cielo. Mentre la Luna copriva completamente il Sole chi si trovava in volo ha potuto assistere a uno spettacolo unico e irripetibile, le cui immagini, ricondivise sui social, restituiscono solo in parte la bellezza.

Ecco com'è apparsa l'eclissi vista dallo Spazio, in attesa di vedere le prossime in Italia.

L'eclissi vista dai satelliti

La NOAA ha pubblicato le immagini dell'eclissi totale di Sole catturate dai satelliti di Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES), una serie di satelliti progettati e sviluppati in un progetto condotto insieme alla NASA. Alcune, nello specifico quelle scattate da GOES-16 (GOES-East), il primo satellite della serie, mostrano in modo chiarissimo il cono di ombra che scorre sul lato della Terra da cui è stata visibile l'eclissi.

In realtà, il satellite GOES-16 ha catturato migliaia di immagini per tutto il tempo dell'evento astronomico, dalle 16:00 alle 23:00 CEST (l'orario estivo dell'Europa Centrale), che poi messe insieme mostrano chiaramente la zona d'ombra creata dalla Luna apparire sull'Oceano Pacifico e poi attraversare tutto il Nord America, partendo dal Messico fino a scomparire dopo aver attraversato la punta orientale del Canada. Le immagini così ottenute sono visibili anche sul sito dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

L'eclissi osservata in volo

Una bellezza diversa, ma altrettanto mozzafiato è quella che hanno catturato i video e le foto di chi ha avuto la fortuna di trovarsi in volo nei cieli del Nord America mentre l'eclissi si verificava. Basta cercare su TikTok "eclipse on plane" (ovvero "eclissi vista da un aereo") per vedere decine di video che mostrano i passeggeri emozionati riprendere il cielo diventare buio nell'arco di una manciata di secondi e il Sole scomparire dietro la Luna, lasciano solo un cerchio luminoso intorno a quest'ultima. Molti di questi contenuti hanno raggiunto decine di milioni di visualizzazioni. "Che meraviglia", "Perché solo negli Stati Uniti?", "Non ho mai visto niente di simile", si legge nei commenti degli utenti meravigliati dalla bellezza delle immagini.

C'è perfino chi ha colto l'occasione per prendere coraggio e chiedere alla propria fidanzata di sposarsi: è successo su un volo della Delta Airlines, mentre il cielo si oscurava, Neil Albstein ha fatto la proposta della vita alla sua ragazza, tra gli applausi e l'entusiasmo dei passeggeri.