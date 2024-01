Esselunga e Pam annunciano i nuovi supermercati senza casse: come funzionano e dove apriranno A ottobre era stato inaugurato a Verona il primo cashierless store italiano. Nel mondo già sono stati testati diversi negozi senza casse, i primi sono stati Amazon negli Stati Uniti e Tesco a Londra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una volta entrati basta scegliere i prodotti e infilarli in borsa. Esselunga e Pam Panorama hanno annunciato nuovi punti vendita senza casse. A ottobre era già stato inaugurato il primo supermercato automatizzato a Verona, Tuday Conad, nel 2024 a Milano verranno aperti altri due cashierless store. L'obiettivo dei supermercati high tech è rendere la spesa più veloce, ma i vantaggi non sono solo per i consumatori, e infatti i sensori che registrano i prodotti potrebbero anche ridurre i furti, e l'automazione aiuterà le aziende a capire le abitudini alimentari dei clienti. Esselunga dovrebbe aprire il suo supermercato senza casse di 200 metri quadrati nel Mind-Village, il quartiere che ha ospitato l’Expo 2015. L'inaugurazione è prevista nei primi mesi del 2024. Anche Pam ha scelto Milano per il suo nuovo cashierless store, ma non ha ancora annunciato la location. Nel mondo già sono stati testati diversi negozi senza casse. I primi ad aprire sono stati Amazon negli Stati Uniti e Tesco a Londra.

Gli store già nel 2020 erano stati messi sotto esame dai legislatori, il rischio è di discriminare le persone a basso reddito che potrebbero non avere una carta di credito o un conto bancario. I supermercati cashierless ridurranno anche le offerte di lavoro per i cassieri. Nonostante infatti nella maggior parte dei supermercati siano state installate le casse automatiche, al momento rimangono un'alternativa integrata con i sistemi di pagamento tradizionali. I supermercati del futuro, invece, potrebbero eliminare del tutto una professione. Non solo, il riconoscimento facciale e il monitoraggio per il pagamento automatico dovranno garantire il rispetto della privacy dei clienti.

Come funzionano i supermercati senza casse

Non servono i carrelli, i prodotti vengono riposti direttamente nella borsa. Una volta terminata la spesa il cliente visualizza gli acquisti scelti sullo schermo di un totem e paga scansionando un QR code. I supermercati monitorano i clienti grazie grazie alla tecnologia computer vision, e individuano i prodotti scelti utilizzando l'intelligenza artificiale, su ogni scaffale infatti sono stati posizionati sensori che rivelano il cambio di peso. Nonostante siano privi di casse, all'interno dei supermercati rimarrà lo staff per aiutare il cliente durante la spesa.

Leggi anche Quanto è possibile che due aerei si scontrino in volo

Un’indagine realizzata dall’Università Bocconi con BF Partners su un campione di oltre 1.200 italiani, ha mostrato che i negozi cashierless sono apprezzati in particolare da uomini tra i 18 e i 54 anni, che vivono in centri urbani di medie e grandi dimensioni.

Il primo cashierless store a Verona

L'8 ottobre era già stato inaugurato a Verona Tuday Conad il primo supermercato in Italia senza casse. Nel negozio sono stati installati sensori per identificare gli articoli e aggiungerli a una lista virtuale. I clienti vengono monitorati quando entrano e quando escono, si può pagare con carta di credito, bancomat, prepagate o con l'app "Tuday Prendi & vai”, e il saldo avviene in modo esclusivamente digitale.

Alessandro Penasa, amministratore delegato di Dao, cooperativa associata a Conad per le province di Trento, Bolzano, Verona, Vicenza e Belluno, prima dell'apertura aveva spiegato: “Aprire il primo autonomous store italiano è per noi di Dao, la più piccola delle cooperative della famiglia Conad, motivo di grande soddisfazione e orgoglio." Per realizzarlo hanno collaborato con una tech company portoghese che ha già curato l’apertura di autonomous stores in Europa e Sud America, e con Nexi, che, come spiega Penasa, ha permesso di costruire il sistema di pagamento per il negozio cashierless.