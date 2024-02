Rientro sulla Terra per Villadei e gli astronauti della missione Ax-3: quando avverrà l’ammaraggio La navicella Dragon di SpaceX con a bordo l’italiano Walter Villadei e gli altri tre astronauti della missione privata Axiom-3 si è sganciata oggi, mercoledì 7 febbraio, dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS): il viaggio di ritorno durerà circa due giorni, con ammaraggio previsto nell’Atlantico, al largo delle coste della Florida, intorno alle 14.30 (ora italiana) di venerdì 9 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

a sinistra, Walter Villadei a bordo della navicella Dragon di SpaceX. A destra, lo sgancio della navicella dalla Stazione spaziale internazionale

Rientro sulla Terra per l’astronauta italiano Walter Villadei e gli altri tre membri dell’equipaggio della missione Ax-3: la navicella Dragon di SpaceX con a bordo i quattro astronauti si è sganciata oggi, mercoledì 7 febbraio, dal modulo Harmony della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dopo due rinvii a causa del maltempo. La navicella ha lasciato la ISS alle 15:20 ora italiana, quando il laboratorio orbitale si trovava sopra l’Oceano Pacifico, a ovest dell’Ecuador, e completerà un viaggio di ritorno di circa due giorni (47 ore), con ammaraggio previsto nell’Atlantico.

Quando arriva la navicella con a bordo Villadei e gli astronauti della missione Ax-3

L’ammaraggio della navicella Dragon è previsto per le 14:30 ora italiana di venerdì 9 febbraio 2024 al largo delle coste della Florida. Durante il viaggio di rientro sulla Terra, la navicella accenderà più volte i motori per effettuare una serie di manovre che ridurranno gradualmente l’orbita, fino allo spettacolare splashdown. “La Dragon si sta lentamente allontanando dal laboratorio orbitale verso traiettoria orbitale che riporterà l’equipaggio e il suo carico in sicurezza sulla Terra, mirando ad un ammaraggio al largo della costa di Daytona, in Florida, intorno alle 8:30 EST di venerdì 9 febbraio” ha spiegato la NASA in una nota.

A bordo della navicella, con il pilota e colonello dell’Aeronautica militare Walter Villadei, il comandante dell’Ax-3, il veterano Michael López-Alegría, e i due specialisti di missione, il turco Alper Gezeravcie e lo svedese Marcus Wandt dell’Agenzia Spaziale europea (ESA), ci sono anche “circa 250 kg di materiale scientifico e forniture, inclusi esperimenti e hardware della NASA” ha precisato l’Agenzia spaziale americana.

I quattro astronauti erano sbarcati sulla ISS lo scorso 20 gennaio, dopo un giorno e mezzo dal lancio da Cape Canaveral, nell’ambito della terza missione della compagnia texana Axiom diretta al laboratorio orbitale, volta a condurre più di 30 esperimenti scientifici, di cui 13 italiani.

La loro permanenza sulla ISS avrebbe dovuto essere di due settimane ma, a causa delle cattive condizioni meteo al largo della Florida, il rientro è stato posticipato fino ad oggi, portando l’equipaggio della Ax-3 a trascorrere 18 giorni a bordo della ISS insieme ai sette membri della Expedition-70.

Come seguire la diretta dell’ammaraggio

Il rientro e l’ammaraggio della navicella Dragon sono trasmesse in diretta streaming da NASA e da Axiom Space. La copertura NASA, disponibile su NASA Television, sull’app della NASA, sul canale YouTube e il sito web dell’Agenzia, comprende le operazioni congiunte con Axiom Space e SpaceX, includendo i preparativi di chiusura del portello e i primi trenta minuti dallo sgancio dalla ISS. Sarà poi Axiom Space a occuparsi della diretta del rientro e dell’ammaraggio della navicella Dragon, trasmettendo lo splashdown sul suo sito web e i canali social e Youtube della compagnia.