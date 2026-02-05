Il video della cutrettola di Bering, il rarissimo uccello arrivato al Parco Nazionale del Circeo

Abbiamo avuto il privilegio e la fortuna di avvistare la cutrettola di Bering al Parco Nazionale del Circeo, un uccello rarissimo giunto in Italia – non si sa come – dall’estremo oriente. Nel nostro Paese si contano al massimo un paio di segnalazioni storiche. Il video e le foto dell’incontro.

Cutrettola di Bering. Credit: Andrea Centini

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell'arrivo al Parco Nazionale del Circeo di una cutrettola di Bering (Motacilla tschutschensis), un uccello di cui ad oggi per l'Italia si hanno al massimo due segnalazioni storiche. Ciò rende la sua presenza di estremo interesse per ornitologi, amanti del birdwatching e fotografi naturalisti. Non a caso si tratta di una specie che vive quasi a 10.000 chilometri da noi, tra Alaska, Siberia, Giappone e aree limitrofe dell'estremo oriente, come ci aveva raccontato il naturalista e fotografo Simone Proietti, autore di bellissimi scatti. Non c'è da stupirsi che l'esemplare al Circeo di cutrettola di Bering, un tempo sottospecie della “nostra” cutrettola (Motacilla flava), stia attraendo appassionati ed esperti da tutta Italia, come recentemente accaduto in Canada con la segnalazione del primo pettirosso. Anche noi abbiamo avuto la fortuna di vederla, un incontro che ci ha permesso di scattare alcune fotografie e registrare qualche minuto di filmato che trovate nel montaggio video in testa all'articolo.

Cutrettola di Bering. Credit: Andrea Centini

È doveroso sottolineare che la cutrettola di Bering si trova in un posto del parco particolarmente prezioso dal punto di vista della biodiversità, ma anche piuttosto peculiare e di non facile fruizione a causa del fatto che è attraversato da una strada pubblica a due passi dal mare. Si tratta dunque di una zona fortemente antropizzata, dove è continuo il passaggio di auto, persone a piedi e ciclisti. Di fatto, l'uccello si trova a pochissimi metri dal bordo della carreggiata ed è inevitabilmente sottoposto a un costante quanto inevitabile disturbo “di fondo”.

Noi, lo sottolineiamo per correttezza, abbiamo ripreso la cutrettola di Bering per pochi minuti con una fotocamera superzoom, senza arrecare disturbo o influenzarne il comportamento. Lo dimostrano anche le immagini, in cui si vede l'esemplare mentre si nutre di piccoli invertebrati noncurante della nostra presenza discreta e rispettosa (volava via non appena qualcuno passava a piedi lungo la strada, chiaramente senza alcuna colpa, trattandosi – lo ribadiamo – di un luogo pubblico). Nonostante la forte antropizzazione, questo luogo collegato al Lago di Caprolace – uno dei laghi salmastri della Pianura Pontina e importantissima zona umida riconosciuta a livello internazionale – resta comunque uno dei più significativi per la presenza dell'avifauna.

Cutrettola di Bering. Credit: Andrea Centini

Chi è abituato a osservare gli uccelli, dal video avrà notato un comportamento identico a quello dei nostri motacillidi, come la comune ballerina bianca e la più elusiva ballerina gialla, ovvero il ritmico movimento della lunga ed elegante coda, su e giù. Non a caso in inglese le ballerine sono chiamate wagtails (letteralmente “agita-coda”), trattandosi di una caratteristica molto riconoscibile. Secondo gli ornitologi questo movimento avrebbe varie funzioni, dalla comunicazione interspecifica e intraspecifica al movimento del substrato, al fine di far uscire allo scoperto le piccole prede di cui si nutrono. Nel nostro filmato si può notare la cutrettola di Bering mentre estrae dal fango e divora avidamente piccole larve rosse.

Cutrettola di Bering. Credit: Andrea Centini

Non è chiaro come questo bellissimo uccello sia arrivato in provincia di Latina, nel Lazio, ma è probabile che abbia giocato un ruolo una perturbazione atmosferica oppure che abbia preso un “passaggio” a bordo di una nave. Non è così raro che alcuni uccelli finiscano sui natanti e compiano traversate oceaniche, spesso durante le migrazioni. Recentemente è balzato agli onori della cronaca internazionale il caso di due civette delle tane (Athene cunicularia) imbarcatesi su una gigantesca nave da crociera a Miami negli Stati Uniti – attratte da un'area verde a bordo con migliaia di piante – e giunte sino in Spagna. Ciò che è certo è che la presenza della cutrettola di Bering è assolutamente eccezionale e se ne parlerà a lungo sia in campo ornitologico che tra gli appassionati di birdwatching, molti dei quali desiderosi di aggiungere questo "lifer" alla propria lista (un lifer in gergo è una nuova specie di uccello vista per la prima volta)