La crociera clandestina di due civette delle tane: in viaggio da Miami all’Europa

Due civette delle tane sono state avvistate a bordo di una nave da crociera della Royal Carribbean. Si tratta di rapaci che vivono tipicamente in Nord America e che si sono stanziati nell'area verde dell'imbarcazione probabilmente per cercare cibo e riparo dalla confusione del porto di Miami.

Non era mai successo prima e la scoperta ha destato curiosità e impegno da parte prima dell'equipaggio e poi degli ornitologi che li hanno recuperati e li stanno seguendo per poi rimpatriarli. Due civette delle tane, una specie endemica degli Stati Uniti, si sono "imbarcate" su una lussuosa nave da crociera, l'Allure of the Seas della Royal Caribbean, e hanno attraversato l'Atlantico, partendo da Miami e arrivando in Spagna.

Il primo avvistamento era avvenuto proprio a bordo della nave, dove gli operatori di bordo avevano ricevuto diverse segnalazioni dai passeggeri che avevano avvistato i due esemplari a distanza di 14 giorni dalla partenza. Gli animali si erano sistemati in un'area verde della nave, chiamata "Central park", in cui ci sono 12 mila piante diverse.

Una delle due civette recuperate a bordo della nave da crociera



Il personale si è attrezzato come poteva e, con pazienza e calma, è riuscito a catturare le due civette delle tane. Uno dei due uccelli, però, è riuscito nuovamente a fuggire ed è stato recuperato a poche ore dall'attracco in Spagna. Messi in sicurezza entrambi i pennuti, il personale ha potuto consegnarli agli esperti del centro recupero della fauna selvatica della CITES di Murcia dove ora sono in attesa di essere rimpatriati.

Come si vede nel video a seguire, tratto dall'account ufficiale della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, il recupero non è stato semplice ma lo scopo finale è stato raggiunto nell'arco di un'ora, con tanto di foto ricordo per un'avventura del tutto insolita a bordo di una nave da crociera.

Secondo gli esperti i due uccelli possono essere incautamente finiti sulla nave a causa della confusione nel porto di Miami dove probabilmente si erano spostati, rispetto agli ambienti rurali dove normalmente vivono, per cercare cibo. La vista dello spazio verde a bordo dell'enorme imbarcazione può averli indotti a trovare lì un riparo e un'areale a loro più consono.

Non è, comunque, la prima volta che accade un evento del genere. Sempre un equipaggio della Royal Carribbean ha dovuto affrontare un' "emergenza" di questo tipo. Nel marzo del 2023, il Florida Fish and Wildlife era stato infatti coinvolto per la cattura in sicurezza di un gufo che era a bordo della Symphony of the Seas.

La civetta delle tane (Athene cunicularia) è un rapace diffuso in America settentrionale e meridionale. Si chiama così proprio perché vive in una tana ma ha una particolarità: non la "costruisce" da solo ma di solito modifica quelle già scavate da altri animali, inclusi il tasso, il coyote e le marmotte. Le dimensioni della sua "casa" sono quindi molto variabili: arrivano ad essere lunghe anche fino a tre metri e possono trovarsi a 300 metri di altitudine, come a 1200. Secondo gli ultimi dati dell'IUCN, in Nord America la popolazione totale è stimata in 990 mila individui maturi tra Stati Uniti e Canada.