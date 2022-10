Il prezioso ecosistema del Gran Lago Salato è sull’orlo del collasso ed è solo colpa dell’uomo Il livello d’acqua del Gran Lago Salato è in discesa da anni per i prelievi e la siccità; se non saranno prese misure il suo ecosistema sarà destinato a sparire.

A cura di Andrea Centini

Credit: GSA

Il prezioso ecosistema del Gran Lago Salato (Great Salt Lake) sito nel Nord-Ovest dello Utah, negli Stati Uniti, rischia di crollare definitivamente nel giro di alcuni mesi o al massimo di anni. La deviazione del flusso del fiume che alimenta il lago e le recenti, devastanti ondate di siccità catalizzate dai cambiamenti climatici, infatti, non solo hanno fatto raggiungere i livelli d'acqua più bassi mai registrati nei record storici, ma hanno anche accresciuto sensibilmente la salinità in diverse zone. La concentrazione di sale nel 2022 è diventata talmente alta che le colonie di microbi fotosintetizzanti e alghe fortemente resilienti che costituiscono le microbialiti – depositi di rocce sedimentarie a base di fango carbonatico – non sono più in grado di riprendersi. Poiché questi microorganismi sono alla base della catena alimentare del Gran Lago Salato, gli scienziati ritengono che il collasso dell'intero ecosistema sia imminente.

A descrivere l'estremo rischio che sta correndo il Gran Lago Salato è stato un team di ricerca dell'Università Statale Weber, che da anni conduce studi approfonditi nell'area. Come indicato in un comunicato stampa dalla Geological Society of America (GSA), nel 2021 gli scienziati avevano rilevato livelli di salinità del 18 percento, un valore ben superiore al 12 – 15 percento di media del lago. Ciò nonostante, le barriere “sbiancate” di microorganismi esposti all'atmosfera dopo il prosciugamento del lago si sono riprese rapidamente dopo l'immersione in acqua. Nel 2022, tuttavia, la salinità ha raggiunto il 19 percento nelle aree aperte del lago e il 26 percento dove si trovano le barriere di microbialiti. Con queste condizioni le colonie di microorganismi immerse in acqua durante un esperimento non si sono riprese, a differenza del 2021. Secondo gli esperti ciò dipende proprio dal livello di salinità troppo elevato, che blocca la naturale resilienza delle colonie.

Il livello dell’acqua del lago in caduta libera anno dopo anno. Credit: GSA

Alghe e batteri sono alla base dell'alimentazione dell'artemia salina (un piccolo crostaceo) e di alcune mosche della famiglia degli Ephydridae, che a loro volta sostengono gli uccelli migratori e stanziali che si nutrono nel lago. Con la morte dei microorganismi l'intera catena alimentare è destinata a crollare e con essa si determinerebbe la scomparsa dell'ecosistema. Anche la florida industria dell'artemia salina basata sul Great Salt Lake verrebbe irrimediabilmente danneggiata. Secondo i calcoli degli esperti fino a 3,3 trilioni di litri d'acqua vengono deviati ogni anno dal fiume che alimenta il lago per fornire acqua potabile alle comunità circostanti e foraggiare le aziende agricole. Se si continuerà con questi prelievi e la siccità continuerà a peggiorare a causa del riscaldamento globale, come previsto dagli esperti, il lago sarà condannato.

L'intero Gran Lago Salato potrebbe subire la sorte della sua porzione settentrionale, separata da quella meridionale negli anni '50 del secolo scorso per la costruzione di una strada. Questa infrastruttura ha praticamente isolato la parte nord dall'afflusso di acqua dolce del fiume che arriva a sud; ciò ha aumentato a dismisura la salinità dell'acqua, che ha assunto un colore rosa a causa della morte dei microbi fotosintetici (è ben visibile dallo spazio). Gli scienziati si augurano che vengano prese tutte le misure necessarie per preservare il lago e il suo ecosistema primitivo dal collasso. I dettagli dello studio sono stati presentati durante la conferenza Connects 2022 della Geological Society of America tenutasi in Colorado nei giorni scorsi.