La magia del lago salato Kati Thanda–Lake Eyre in Australia: sta per tingersi di rosa

Il Australia un maestoso ed effimero lago salato si colorerà di rosa nelle prossime settimane. La comparsa del Kati Thanda–Lake Eyre è uno dei fenomeni della natura più affascinanti. Come nasce e perché si tinge di rosa pesca.

A cura di Andrea Centini

Il Kati Thanda – Lago Eyre che sta per tingersi di rosa. Credit: Australia Meridionale

Nel cuore dell'Outback, una selvaggia regione dell'Australia che occupa milioni di chilometri quadrati, sta per consumarsi uno degli spettacoli della natura più affascinanti: il riempimento del meraviglioso Kati Thanda–Lake Eyre, un gigantesco lago effimero che nelle prossime settimane si tingerà anche di rosa. A causa delle fortissime piogge alluvionali che nei mesi d'autunno hanno colpito gli Stati del Queensland e dell'Australia Meridionale, il grande complesso fluviale composto dai fiumi Cooper Creek, Diamantina, Georgina e altri sta facendo confluire enormi quantità di acqua nel punto più basso della “Terra dei Canguri”, sito a circa 15 metri sotto il livello del mare. È proprio qui, a 700 chilometri dalla città di Adelaide, che prende vita il magnifico Kati Thanda–Lake Eyre, il lago effimero e salato più grande del mondo – come indica il Guinness dei Primati – con i suoi 9.500 chilometri quadrati di estensione.

Il lago visto dallo spazio. Credit: NASA

Si tratta di un lago endoreico, cioè di un bacino privo di emissari e sbocchi verso il mare o qualunque altro corso d'acqua. Ciò significa che una volta formato, la sua acqua tende a evaporare fin quando il corpo idrico non sparisce del tutto. In genere ci vogliono dai 6 ai 9 mesi, in base a quanto si è riempito. Le piogge record della stagione autunnale potrebbero riempirlo completamente, ma si tratterebbe soltanto della quarta volta negli ultimi 160 anni, come indicato dal Dipartimento dell'Ambiente e dell'Acqua del Governo dell'Australia Meridionale.

È infatti un fenomeno eccezionale e al momento non è ancora chiaro se il livello dell'acqua raggiungerà i massimi livelli di altezza, circa 6 metri. Ciò che è certo è che il Kati Thanda–Lake Eyre nei prossimi mesi pullulerà di vita, attirando un numero enorme di uccelli migratori e altri animali. Tra le specie che possono essere ammirate vi sono pellicani australiani (Pelecanus conspicillatus); cavalieri d’Italia (Himantopus himantopus) – presenti anche in Italia; e gli iconici cigni neri (Cygnus atratus). Diversi uccelli arrivano addirittura dall'estremo oriente per riprodursi in questo paradiso della biodiversità.

Cavalieri d’Italia. Credit: Andrea Centini

Una delle caratteristiche peculiari del Kati Thanda–Lake Eyre risiede nella sua eccezionale salinità. È proprio grazie alla presenza del sale che il lago si tinge di uno spettacolare colore rosa. Quando l'acqua inizia a evaporare, infatti, diversi microorganismi come l'alga alofila Dunaliella salina, i batteri estremofili del genere Halobacteria e alcuni crostacei producono pigmenti rossicci a base di beta-carotene, alla base della tinta rosata dell'acqua. Il colore è amplificato anche dai cristalli di sale che riflettono la luce del sole. È uno spettacolo meraviglioso, visibile anche in altri bacini australiani come il Lago Hiller nell'Australia Occidentale, sito a sud di Middle Island nell'Arcipelago delle Recherche. In questo caso, secondo un recente studio, il rosa del lago sarebbe principalmente legato alla presenza del batterio estremofilo Salinibacter ruber, amante del sale e produttore di pigmenti rossi.

Kati Thanda – Lago Eyre. Credit: Australia Meridionale

Le piogge alluvionali hanno iniziato a trasformare l'area di drenaggio nell'Outback nel Kati Thanda–Lake Eyre all'inizio di maggio e solo nelle prossime settimane sapremo se si riempirà completamente. Nel frattempo gli operatori turistici si stanno organizzando per il grande evento, che accoglierà un grandissimo numero di persone nei diversi campeggi circostanti. Il lago, oltre che balneabile, diventa anche navigabile, inoltre si organizzano dei tour aerei, tenendo presente che il modo migliore per ammirare lo splendido rosa pesca innescato dai microorganismi alofili è proprio dall'alto. Il bacino è rigidamente protetto per la sua importanza ecologica e possiede anche un profondo significato spirituale per il popolo Arabana, una comunità aborigena intimamente connessa alle dinamiche del magnifico lago effimero.