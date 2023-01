Il deserto del Sahara imbiancato dalla neve: le suggestive e spettacolari immagini In questi giorni alcune zone del più caldo e vasto deserto del pianeta, il Sahara, sono state imbiancate dalla neve. Le immagini suggestive del peculiare fenomeno, sempre più frequente.

A cura di Andrea Centini

Credit: Larry / Twitter

Anche se potrebbe apparire un'assurdità, talvolta anche il torrido deserto del Sahara viene imbiancato dalla neve. Perlomeno in alcune regioni. Il fenomeno, in passato molto raro, negli ultimi anni si è manifestato con discreta frequenza, e anche il 2023 non ha fatto eccezione. In questi giorni di fine gennaio, infatti, le dune algerine del deserto più caldo ed esteso della Terra – ben 9 milioni di chilometri quadrati – sono state ricoperte di neve. A essere colpita è stata soprattutto la provincia di Béchar, al confine col Marocco, ma il candido manto ha ricoperto anche le città di Ghardaïa, Laghouat e altre, causando fra l'altro diversi disagi, soprattutto ai villaggi montani più sperduti. La neve è infatti caduta copiosa sulla catena montuosa dell'Atlante, che oltre all'Algeria tocca anche Marocco e Tunisia con i suoi 2.500 chilometri.

Ma perché il deserto del Sahara si è imbiancato? La ragione risiede nel famigerato ciclone Thor che ha interessato anche l'Italia negli ultimi giorni. Il vasto vortice di aria depressionaria, perturbata e gelida, che ha portato abbondanti nevicate su diverse regioni, ha infatti lambito anche il Nord Africa, portando basse temperature e precipitazioni sulla fascia mediterranea. L'Algeria è stata particolarmente interessata dalla massa d'aria fredda – di origine artica – che ha innescato le insolite ma comunque possibili nevicate. In questo caso non c'entrano i cambiamenti climatici, ma si tratta di un fenomeno meteorologico assolutamente normale e prevedibile, per quanto infrequente.

Ciò che colpisce di più sono sicuramente le meravigliose immagini delle dune rossicce del Sahara accarezzate dal manto nevoso, uno spettacolare contrasto che sembra mettere d'accordo due estremi opposti. Tra le fotografie più suggestive vi sono quelle condivise dal MeteoAlgerieOfficiel e scattate dal signor Hashas Zain al-Din. Nello specifico vengono mostrate le sabbie di Ain al-Safra e Hilla al-Bayda, coperte da spruzzate di neve più o meno abbondanti. Suggestive anche quelle del dromedario con la gobba imbiancata che cammina su un paesaggio dal sapore alpino.

Molti video e scatti suggestivi sono stati condivisi anche dal fotografo algerino Karim Bouchetata, le cui immagini del Sahara innevato diventano ciclicamente virali. Particolarmente famose quelle scattate nel 2021 presso la città di Ain Sefra, nella provincia di Naama, che è stata coinvolta dagli eventi nevosi più volte. Nei suoi ultimi post il fotografo ha mostrato lo scenario a ridosso dell'Atlante, con neve abbondante sia sulla montagna che nelle aree desertiche limitrofe.

Le precipitazioni e le temperature basse, per quanto potenzialmente problematiche, sono state accolte con favore del popolo algerino, che nel 2022 ha vissuto una delle estati più torride e siccitose di sempre (questo sì, che è un fenomeno legato ai cambiamenti climatici). Problemi si sono manifestati soprattutto per l'approvvigionamento idrico, a causa del prosciugamento delle falde acquifere. La neve giunta in montagna (e non solo) aiuterà a “ricaricarle” con acqua fresca e permettere così una stagione calda meno difficile.

Ma non è solo l'Algeria ad essere accarezzata dalla neve. In questi giorni gli scienziati del programma satellitare Copernicus, cogestito dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA), hanno condiviso una meravigliosa immagine dell'Italia vista dallo spazio, con l'intera catena appenninica centro-meridionale imbiancata.