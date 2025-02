video suggerito

Fentanyl illegale adulterato da un composto industriale pericolosissimo: scienziati molto preoccupati Analizzando campioni di Fentanyl illegale smerciato negli USA tra giugno e ottobre 2024, gli scienziati hanno fatto una scoperta sconvolgente. La droga più potente del mondo, conosciuta come "droga degli zombie", risultava adulterata dai trafficanti con un composto industriale molto tossico, utilizzato per rivestire i materiali plastici.

A cura di Andrea Centini

Gli scienziati hanno scoperto che il Fentanyl (o Fentanil) illegale che circola negli Stati Uniti sta venendo sistematicamente adulterato dai trafficanti di droga con una sostanza chiamata bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil) sebacato o, più semplicemente, BTMPS. Si tratta di un composto industriale appartenente alla famiglia degli Stabilizzatori di Luce alle Ammine Controllate (HALS), utilizzato ad esempio come rivestimento per plastica ed altri materiali al fine di proteggerli dagli effetti degradanti degli agenti atmosferici, ma anche come sigillante e adesivo. Si tratta di una sostanza fortemente tossica che non è approvata in alcun modo per il consumo umano; gli scienziati non sanno perché a partire da giugno del 2024 viene trovato in concentrazioni significative nelle dosi illecite di Fentanyl vendute dagli spacciatori. Ciò può aumentare in modo significativo i rischi di quella che è già considerata la droga più pericolosa al mondo, non a caso nota come "droga degli zombie".

L'oppioide sintetico Fentanyl, infatti, negli Stati Uniti è responsabile di una vera e propria strage, a causa dell'utilizzo illegale che ne viene fatto. Si tratta di un potentissimo analgesico, circa 100 volte più potente della morfina a parità di dose. Non a caso viene prescritto dai medici contro il dolore cronico e utilizzato come anestetico in chirurgia. Da alcuni anni, tuttavia, il Fentanyl si è trasformato in una sostanza stupefacente vera e propria e ad oggi, come indicato, è considerato la droga più potente del mondo. Provoca infatti un numero enorme di morti ogni anno per overdose. Secondo i dati della Food and Drug Aadministration (FDA), tra l'ottobre del 2021 e l'ottobre del 2022 ben 100.000 cittadini statunitensi hanno perso la vita per l'uso improprio di questo composto, che crea una fortissima dipendenza e viene assunto come droga “ricreativa”.

A causa dell'estrema potenza il Fentanyl può indurre la depressione del sistema nervoso centrale e del sistema respiratorio, portando rapidamente alla morte. Non a caso negli USA si è deciso di rendere da banco il naloxone cloridrato (noto come Narcan), uno spray nasale salvavita in grado di invertire rapidamente gli effetti mortali delle overdose da oppioidi. Il Fentanyl entrato nel florido mercato del traffico di droga non è identico all'analgesico utilizzato dai medici, poiché i criminali lo “tagliano” anche con altre sostanze per poterlo commercializzare più facilmente e adulterarlo. Da alcuni mesi si è scoperto l'ampio utilizzo di BTMPS, che sta fortemente preoccupando gli scienziati.

A descrivere la presenza di questo composto industriale nelle partite di Fentanyl illegale è stato un team di ricerca statunitense guidato da scienziati della Divisione di Medicina Interna Generale e Ricerca sui Servizi Sanitari dell'Università della California di Los Angeles (UCLA), che hanno collaborato con i colleghi di vari istituti. Fra quelli coinvolti l'Istituto nazionale di standard e tecnologia, il Dipartimento di Antropologia della Columbia University, il Friends Research Institute di Baltimora, il Dipartimento dei servizi sanitari della contea di Los Angeles e altri centri. I ricercatori coordinati dalla professoressa Chelsea Shover sono giunti alle loro conclusioni dopo aver condotto test su campioni di Fentanyl illegale immesso sul mercato americano tra giugno e ottobre dello scorso anno. Dalle analisi di laboratorio, in media, il BTMPS era presente in quantità 7 volte superiori al principio attivo; a volte rappresentava più del 50 percento in massa della droga.

“L'emergere di BTMPS è molto più improvviso rispetto ai precedenti cambiamenti nella fornitura di droghe illegali e l'intervallo geografico in cui è stato rilevato quasi simultaneamente suggerisce che potrebbe essere aggiunto a un livello elevato nella catena di fornitura”, ha dichiarato in un comunicato stampa la professoressa Shover. “Ciò è preoccupante perché il BTMPS non è approvato per il consumo umano e studi sugli animali hanno mostrato gravi effetti sulla salute come cardiotossicità, danni oculari e morte improvvisa a determinate dosi”, ha chiosato la scienziata. Gli effetti sulla salute umana non sono chiari e livelli così elevati del composto rappresentano un rischio significativo per gli scienziati, considerando che il Fentanyl è già pericolosissimo di suo se non utilizzato sotto stretto controllo medico. I dettagli della ricerca “UV Stabilizer BTMPS in the Illicit Fentanyl Supply in 9 US Locations” sono stati pubblicati su JAMA.