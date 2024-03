Cos’è e perché è pericoloso il Fentanyl, la droga degli zombie che preoccupa l’Italia Il Fentanyl, conosciuto anche come “droga degli zombie”, è un oppioide sintetico prescritto come farmaco per contrastare dolori intensi vista l’azione di stordimento ed euforia che provoca. Arriva dagli USA e ora sta cominciando a diventare un problema anche in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il Fentanyl è un farmaco ed è solo l’ultimo arrivato del lungo elenco di droghe farmaceutiche sbarcate nel mercato illegale negli ultimi anni. Dal punto di vista scientifico è un oppioide sintetico, fa parte quindi della famiglia di sostanze che sono in grado di agire sul dolore. Gli esponenti più noti di questa famiglia di sostanze sono eroina e morfina. Il Fentanyl però è più potente anche di queste sostanze, il suo effetto è fino a 50 volte più forte dell'eroina. L’uso di queste sostanze come droga è antichissimo e nasce dagli estratti del fiore di Papaver somniferum, noto anche come Papavero da oppio.

In Italia il Fentanyl non può essere venduto senza una prescrizione medica. Viene prescritto per aiutare il paziente ad affrontare il dolore dopo un intervento chirurgico o nelle fasi terminali di un tumore. Negli ultimi anni il Fentanyl ha iniziato a diffondersi come droga sintetica. La sostanza arriva nel mercato della droga in due modi. Ci possono essere prodotti legali a base di Fentanyl che vengono spacciati in strada e prodotti a base di Fentanyl creati illegalmente.

Il Fentanyl è molto potente ed è la causa di un numero sempre più alto di morti per overdose. L’uso di questo farmaco come stupefacente è iniziato negli Stati Uniti, secondo il Washington Post nel 2021 ci sono state 107.622 morti per overdose. Due terzi sono state causate dal Fentanyl. Ora anche in Italia questo farmaco viene usato come droga, tanto che il Consiglio dei Ministri ha deciso di intervenire disponendo un Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici.

Cos'è il Fentanyl, la droga degli zombie arrivata in Italia

Il Fentanyl è un oppioide molto potente. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti i suoi effetti sono più forti della morfina. Nello specifico il Fentanyl è “fino a 50 volte più potente dell’eroina e 100 volte più potente della morfina”. Come droga può essere venduto da solo o con altri farmaci. Sempre secondo i Centers for Disease Control and Prevention ci sono diversi casi in cui viene tagliato con la Xilazina, un tranquillante per animali. Il nome "droga degli zombie" deriva dai suoi effetti: chi lo prende sembra cadere in uno stato di incoscienza che lo fa assomigliare a uno zombie.

In ambito medico viene usato per il trattamento del dolore. Le dosi e le modalità in cui viene assunto cambiano in base all’intensità e all’estensione del dolore da trattare. Come farmaco può essere preso in diverse forme, dalle pastiglie alle iniezioni endovenose passando per i cerotti che rilasciano più lentamente il suo principio attivo. In Italia viene inserito nella Tabella 1 delle sostanze stupefacenti.

Come si assume e quali sono gli effetti

Le forme in cui il Fentanyl si può trovare nel mercato della droga sono molto varie. Il Fentanyl prodotto illegalmente può avere invece altre forme. Può essere sciolto nelle caramelle, sniffato, iniettato in vena insieme a altre sostanze. Ma non solo. Un’inchiesta condotta nella provincia di Piacenza ha svelato un laboratorio illegale in cui il Fentanyl veniva messo nelle pagine dei libri che poi venivano mangiate dai consumatori.

E ancora. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention nella sua forma liquida il Fentanyl può essere usato anche come spray nasale e come collirio. La sua capacità di assumere forme diverse lo rende una sostanza particolarmente difficile da tracciare. In base alle relazioni della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga gli effetti del Fentanyl sono euforia e stordimento, la nota euforica però è meno marcata di altri oppiacei come la morfina.

La diffusione del Fentanyl in Italia come droga sintetica

La scelta del Consiglio dei Ministri di procedere con un piano per contrastare la diffusione del Fentanyl ha chiarito che la diffusione di questa sostanza sta diventando problematica anche in Italia. L’obiettivo è quello di “intercettare e impedire l’accesso e la diffusione illegale in Italia del Fentanyl e dei suoi analoghi”. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano ha chiarito che al momento non c’è un’emergenza ma l’obiettivo dovrebbe essere quello di prevenire:

“Questa droga è detta degli zombie, perché trasforma gli assuntori in mostri che camminano.Ha effetto analgesico ma al di fuori di tali circuiti sanitari sta sostituendo eroine e può causare morte dopo soffocamento. È a basso costo, ne basta poco”.

In Italia però non si parla solo di uso di Fentanyl ma anche di produzione. L’inchiesta nella provincia di Piacenza ha mostrato che in un piccolo laboratorio allestito in un appartamento veniva prodotto Fentanyl. La sostanza veniva usata per impregnare le pagine di libri che finivano nel traffico internazionale.

I dati delle morti per overdose da Fentanyl

Nel dicembre del 2022 il Washington Post ha pubblicato un reportage sulle morti causate dal Fentanyl. Dei 107.622 decessi per overdose registrati nel 2021, circa due terzi sono state causate dal Fentanyl. E questo in una situazione ancora più complessa: le morti per overdose sono aumentate del 94% in tutti gli Stati Uniti.

Al netto dei video che mostrano gli effetti del Fentanyl sulle persone, negli ultimi anni ci sono state diverse celebrity che sono morte a causa di questa sostanza. Il nome più noto resta quello di Prince, il cantante e produttore è stato trovato morto in un ascensore a 57 anni. Secondo la diagnosi la causa della morte sarebbe proprio un’overdose da Fentanyl. Più di recente, anche la morte del rapper Coolio sarebbe legata a un'overdose da Fentanyl.