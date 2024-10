video suggerito

Morte Liam Payne, da dove arriva la cocaina rosa: il legame con i figli di El Chapo La cocaina rosa è un mix di droghe deprimenti e droghe stimolanti. Sono quasi sempre presenti metanfetamina, ketamina, un anestetico dissociativo con effetti allucinogeni, MDMA (ecstasy), benzodiazepine, crack e caffeina. Il cockatil di droghe è apparso per la prima volta in Colombia nel 2010 e si è rapidamente diffuso in tutto il mondo.

A cura di Elisabetta Rosso

Un primo esame tossicologico ha rivelato che Liam Payne aveva cocaina rosa nel suo organismo quando è caduto dal balcone di un hotel di Buenos Aires, Argentina. L'ex cantante degli One Direction è morto per i traumi dovuti alla caduta. ABC News e TMZ hanno riferito che il cocktail di droghe è stato trovato durante un'autopsia parziale, citando fonti anonime a conoscenza dei test preliminari. Tra le sostanze nel sangue, anche tracce di benzodiazepine e crack.

La cocaina rosa infatti e un mix di sostanze può contenere ketamina, ecstasy, metanfetamina e crack. È diventata la droga di una nuova generazione che ha iniziato a colorare la polvere di rosa e poi a vederla nei club e nei night sudamericani all'inizio degli anni '10. In poco tempo si è diffusa in tutto il mondo. Rispetto ad altri stimolanti come la metanfetamina o droghe sintetiche, la cocaina rosa offre una combinazione di effetti stimolanti e allucinogeni.

Come ha spiegato l'UK Addiction Treatment Center "è un farmaco di cui è facile andare in overdose. Può anche causare attacchi cardiaci, pressione alta, aumento del rischio di ictus, così come cambiamenti comportamentali, dipendenza, ansia persistente, depressione e psicosi". I potenziali effetti collaterali possono includere infatti "allucinazioni, nausea e vomito, ma non solo", ha spiegato il National Capita Poison Center "si sono verificate anche aggressioni fisiche e sessuali, nonché lesioni traumatiche, quando le persone sono state compromesse dal farmaco".

Poco prima della morte di Payne, un receptionist dell'hotel ha chiamato il 911 per segnalare un ospite in stato di ebbrezza per alcol e droghe, che stava "rompendo l'intera stanza". Secondo l'audio ottenuto dai media locali da Telemundo, ha detto che l'ex cantante dei One Direction era "in una camera con balcone e abbiamo un paura che possa fare qualcosa di pericoloso per la sua vita".

Cosa c'è dentro la cocaina rosa

Per via del colore, il cocktail di droghe viene anche chiamato polvere rosa, Eros e Venus. Di solito contiene almeno una droga stimolante e una deprimente. Sono quasi sempre presenti metanfetamina, ketamina, un anestetico dissociativo con effetti allucinogeni, MDMA (ecstasy), benzodiazepine, crack e caffeina. La miscela deve il suo colore all'aggiunta di colorante alimentare e spesso aroma di fragola. Al di là del nome si solito non c'è traccia di cocaina nel mix. La droga viene assunta sotto forma di pillola o sniffata come polvere. Raramente viene iniettata.

"Numerosi studi di controllo delle droghe hanno scoperto che la maggior parte dei campioni contiene ketamina, spesso combinata con 3,4-metilenediossimetanfetamina (MDMA), metanfetamina, cocaina, oppioidi e/o nuove sostanze psicoattive", ha spiegato uno studio pubblicato nel 2023 sull'American Journal of Drug and Alcohol Abuse. Il cocktail di droghe viene anche chiamato tusi, tusibi, tuci o tucibi, il nome deriva dalla sostanza psicoattiva 2C-B sviluppata dal chimico californiano Alexander "Sasha" Shulgin (il cosiddetto padrino dell'ecstasy) e da sua moglie Ann nel 1974, eppure secondo gli esperti raramente contiene questa droga psichedelica.

L'origine della pink cocaine

Il cockatil di droghe è diventato popolare in Colombia nel 2010 e si è rapidamente diffuso nei club lationamericani, è arrivato in Argentina, Venezuela, Uruguay, Cile e Panama. Come ha raccontato Vice in un reportage del 2022, la droga è diventata sinonimo di una nuova generazione di giovani narcotrafficanti che la producono e la vendono per usarla nei locali notturni e di turismo sessuale.

"Questa droga è collegata alla cultura neo-droga in Colombia", ha detto a Vice Julian Quintero, sociologo e ricercatore presso Social Technical Action, una ONG colombiana per la politica antidroga. "I migliori locali per feste e le prostitute da milioni di pesos alle feste più sfarzose non sono nelle mani dei tradizionali padroni del traffico di droga, ma di giovani che hanno imparato a "cucinare" il tusi nelle loro cucine".

La cocaina rosa ha colonizzato anche i club negli Stati Uniti e in Europa, in particolare in Spagna. Secondo un rapporto sulle droghe delle Nazioni Unite pubblicato nel 2022, la cocaina rosa è stata trovata nel Regno Unito, in Austria, Svizzera, Canada e nel Sud-Est asiatico. La cocaina rosa è stata anche menzionata in una causa contro il magnate della musica Sean "Diddy" Combs.

La fornitura di cocaina rosa e il cartello messicano di Sinaloa

Le autorità statunitensi hanno attribuito parte della fornitura che entra nel loro paese al cartello messicano di Sinaloa, guidato dai figli del famigerato signore della droga messicano El Chapo, dopo la sua estradizione negli Stati Uniti nel 2017. Un rapporto della Drug Enforcement Agency (DEA) spiega in un rapporto: "Il governo messicano non ha reso noto il sequestro di alcun laboratorio di tusi in Messico, ma il cartello di Sinaloa è in grado di importare grandi quantità di ketamina dalla Cina per facilitare la produzione di tusi in Messico".

Le scorte di cocaina rosa verrebbero distribuite tramite la rete statunitense del cartello ai clienti americani, e anche sui canali dei social media come Telegram. Secondo la DEA, l'aumento della cocaina rosa rientra in una tendenza più ampia e pericolosa. Le forniture di sostanze illecite sono infatti sempre più sintetiche, prodotte in laboratorio e non ricavate da fonti naturali come le piante.

Quali sono gli effetti della cocaina rosa

La cocaina rosa è un mix di droghe deprimenti (oppiacei, barbiturici, tranquillanti) e droghe stimolanti (cocaina, anfetamina, derivati anfetaminici, caffeina). "Penso che questo sia l'aspetto più pericoloso. Se hai una droga che dice al tuo cuore di accelerare e un'altra droga che dice al tuo cuore di rallentare, è un problema", ha spiegato a NBC News Bridget Brennan, procuratrice speciale per gli stupefacenti di New York.

La cocaina rosa ha anche proprietà allucinogene, a differenza degli effetti puramente stimolanti della cocaina tradizionale. Chi ha assunto cocaina rosa ha sperimentato esperienze, euforiche, psichedeliche, percezione sensoriale alterata e sbalzi d'umore. Come si legge in un documento di aggiornamento del 2022 sulle droghe sintetiche delle Nazioni Unite: "Alte dosi di ketamina utilizzate al di fuori di un contesto medico possono causare effetti tossici cardiovascolari e respiratori, nonché altri effetti avversi come problemi alla vescica, ansia, attacchi di panico, palpitazioni, tachicardia, dolori al petto, depressione, aggravamento dei sintomi di problemi di salute mentale esistenti e incapacità di parlare".