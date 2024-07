video suggerito

Cos'è la cocaina rosa e quali sono gli effetti della droga "tusi", il nuovo mix allucinogeno e costoso La cocaina rosa, conosciuta anche come "tusi", è un mix di sostanze stupefacenti costituito principalmente da ketamina e ecstasy, a cui viene aggiunto un colorante alimentare rosa: difficilmente contiene cocaina o 2C-B ("tubici", altra sostanza psicoattiva con cui spesso viene confusa). Una dose può arrivare a costare 400 euro.

A cura di Valeria Aiello

La cocaina rosa, conosciuta anche con il nome di "tusi" è una droga sintetica composta da un mix di sostanze stupefacenti

La cocaina rosa, conosciuta anche come “tusi”, è una droga sintetica costituita da un mix di sostanze stupefacenti, principalmente ketamina ed ecstasy, a cui viene aggiunto un colorante alimentare rosa: in altre parole, nonostante il suo nome, la polvere rosa che sempre più spesso fa capolino nei sequestri di carabinieri e polizia in Italia – facendo parlare di sé anche sui social (recentemente è apparsa in controverse foto pubblicate nelle Instagram stories del figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta) – ha davvero poco a che vedere con la “normale” cocaina che si ottiene dalle foglie di coca.

Difficilmente, la cocaina rosa contiene cocaina o 2C-B (“tubici”, un’altra sostanza psicoattiva con cui spesso viene confusa): la cocaina rosa è più una miscela imprecisata di ketamina e MDMA (ecstasy), caffeina, oppioidi e altre nuove sostanze psicoattive (NPS), la cui composizione varia a seconda dei laboratori clandestini in cui viene prodotta. Eppure, sfruttando il suo colore inconfondibile e il suo profumo di fragola, la cocaina rosa è venduta illegalmente come uno stimolante esclusivo (può costare fino a 400 euro a dose) e sta guadagnando terreno nel mercato internazionale delle droghe sintetiche. Ecco cosa c’è da sapere sulla nuova sostanza e quali sono suoi i possibili effetti.

Cos’è la cocaina rosa o “tusi”, il mix di droghe nato in Colombia

La cocaina rosa è un mix di sostanze stupefacenti, generalmente composto da ketamina e stimolanti come l’ecstasy, a cui viene aggiunto un colorante alimentare rosa. Solitamente, si presenta come una polvere rosa (raramente circola sotto forma di pillole), che spesso odora di fragola: come detto, nonostante il suo nome, difficilmente contiene cocaina.

La cocaina rosa ha cominciato a circolare sulle strade di Medellin, in Colombia, attorno al 2010, dove ha assunto il nome di “tusi” (dalla pronuncia inglese di 2C, una famiglia di allucinogeni sintetizzati da Alexander Shulgin nel 1974) perché conteneva – tra le altre cose – uno di quei composti psichedelici, chiamato 2C-B (“tubici”). Tuttavia, nel corso degli anni, le analisi dei lotti sequestrati negli Stati Uniti e in Europa hanno dimostrato che nella polvere rosa non è presente neppure il 2C-B: la sua composizione è variabile, principalmente basata su un mix di ketamina, MDMA (ecstasy) e caffeina.

Un articolo del 2023 pubblicato sull’American Journal of Drug and Alcohol Abuse ha riportato che, in molti casi, gli ingredienti più comuni nella cocaina rosa includono ketamina, MDMA, metanfetamina, cocaina, oppioidi e/o nuove sostanze psicoattive. Altre analisi hanno rilevato la presenza di anfetamina, LSD, mescalina e varie benzodiazepine.

Quali sono gli effetti della cocaina rosa

Gli effetti della cocaina rosa, come riportati da chi ha fatto uso di questa sostanza, coniugano la componente sedativa e allucinogena della ketamina con quella stimolante dell’ecstasy e della caffeina. Tuttavia, dal momento che questa droga può contenere un’imprecisata quantità e varietà di sostanze stupefacenti, gli effetti sono difficili da generalizzare, oltre ad essere legati alla dose assunta e al consumo di alcol o altre sostanze contemporaneamente.

Una revisione del 2024, descrivendo gli effetti più comuni associati a piccole dosi di cocaina rosa contenenti quantità significative di ketamina e ecstasy, ha indicato che il mix può essere un “upper” e “downer” (un effetto simile a quello dello speedball) combinando quindi eccitazione, sedazione, euforia e percezioni amplificate. Possono verificarsi allucinazioni visive o uditive, agitazione ma anche altri tipi di conseguenze, da lievi a gravi, più forti entro 1-3 ore, e che possono persistere dalle 4 alle 8 ore.

Segnalati inoltre aumenti della frequenza cardiaca, ipertensione, cambiamenti nella frequenza respiratoria, bassa temperatura, convulsioni. “In rari casi, si può sperimentare il cosiddetto delirio eccitato – indica la Subsstance Abuse & Addiction Guide – . Quando ciò accade, il cuore può smettere improvvisamente di battere, andando in arresto cardiaco, con conseguenze mortali senza intervento medico d’urgenza”.

I rischi della cocaina rosa a lungo termine

Le diverse sostanze presenti nella cocaina rosa possono causare una serie di conseguenze dannose, che variano a seconda della composizione del mix. Queste possono includere dissociazione (senso di distacco dal proprio corpo e/o dall’ambiente circostante), ipertensione, disidratazione, danni al cuore, al sistema cardiovascolare, a fegato o reni, lesioni fisiche dovute a compromissione della coordinazione e della cognizione, problemi respiratori, ansia, paranoia, allucinazioni, psicosi, perdita di conoscenza e morte.

Sotto l’effetto della cocaina rosa, una persona può inoltre essere incline a scarso giudizio e impulsività. Altri effetti dannosi includono cambiamenti della personalità e dipendenza, a seconda delle quantità di droga assunte e degli stupefacenti presenti nelle dosi.