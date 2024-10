video suggerito

Nel sangue di Liam Payne tracce di cocaina rosa, cos’è e quali sono le differenze con quella bianca Liam Payne, classe 1993, è stato trovato morto lo scorso 16 ottobre. Dalle prime ricostruzioni sembra sia precipitato dal terzo piano di un albergo dove era ospitato a Buenos Aires. Dalle analisi sul suo corpo sono emerse tracce di vari tipi di sostanze: tra quest c’è anche la cocaina rosa, nota come “tusi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

231 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte di Liam Payne ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dalle prime analisi sul corpo di Liam Payne risulta che nel sangue c’erano tracce di cocaina rosa. È questa la notizia riportata da ABC News e TMZ, una notizia che arriva da fonti definiti vicine a chi sta investigando sulla morte di Payne. Il cantante inglese, ex One Direction, è stato trovato senza vita lo scorso 16 ottobre. Le dinamiche che lo hanno portato alla morte non sono ancora chiare: Payne, 31 anni, è caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina.

Secondo i primi esami, Payne non aveva sul corpo segni di aggressioni e si trovava da solo al momento della sua morte. La causa della morte sarebbero proprio i traumi dovuti alla caduta. Oltre alla cocaina rosa, tra le sostanze nel sangue sono state trovate anche tracce di benzodiazepine e crack. Un mix che secondo una delle ipotesi seguite dagli investigatore avrebbe causato la caduta di Payne.

Quali sono gli effetti della cocaina rosa

Non è la prima volta che il questa sostanza entra nelle cronache. In passato in Italia sono stati lanciati diversi allarmi sulla diffusione della cocaina rosa, conosciuta anche come “Tusi”. Anche Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Allessando ha pubblicato una foto con una busta che sembra piena di questa sostanza. Qui abbiamo dedicato un approfondimento su cos’è la cocaina rosa. La cosa più importante da capire e per quanto il nome possa trarre in inganno, di fatto non è una nuova varietà di cocaina.

La cocaina rosa è semplicemente un mix di sostanze già note, nello specifico ketamina ed estasi. Il colore rosa è pure marketing: è dato da un colorante alimentare. Visto che si tratta di un mix è difficile definire quali siano esattamente i sui effetti: molto dipende da come le due sostanze vengono miscelate. La ketamina ha effetti sedativi e allucinogeni. L’ecstasty invece oltre a creare euforia ha effetti empatogeni ed entactogeni: agisce sulla capacità da avvertire sensazioni.

Da notare il prezzo. La cocaina rosa sta diventando nota anche come droga dei ricchi perché una dose può arrivare a costare anche 400 euro. Gli effetti e la composizioni quindi sono completamente diversi: la cocaina nasce dalla lavorazione delle piante di coca e ha effetti che nel breve termine sono legati a uno stato di euforia.