video suggerito

Spunta la foto del corpo di Liam Payne, i fan insorgono: “È una mancanza di rispetto” Ci sono le foto del corpo di Liam Payne, pubblicate da alcuni account sui social network, da X a Telegram. Anche TMZ pubblica le foto, poi le rimuove. Fan, giornalisti, artisti insorgono: “Disgustoso, è una mancanza di rispetto”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

176 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte di Liam Payne ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il sangue bagna le tavole di legno di un dehors. È una macchia rossa che si allunga dalla testa fracassata di un volto finalmente sereno. Sono le foto del corpo di Liam Payne, pubblicate da alcuni account sui social network, da X a Telegram. Sui quotidiani sudamericani, storicamente meno sensibili al tema, le foto sono state pubblicate. La totalità dei quotidiani statunitensi ha censurato la foto, mentre TMZ ha mostrato la foto di un braccio salvo poi rimuoverla dopo le grandi polemiche. I fan, infatti, sono insorti: "È una mancanza di rispetto".

La foto del corpo di Liam Payne pubblicata da TMZ poi rimossa

"Cancellatela subito, è una mancanza di rispetto!". Come un mantra, decine e decine di commenti simili a questo si ripetono sotto i post di chi ha deciso di pubblicare la foto del cadavere di Liam Payne. TMZ ha rimosso la foto senza aggiungere alcuna nota dell'editore. Dopo la pubblicazione e la rimozione, l'unica modifica aggiornata è stata: "TMZ ha visto una foto". Il sito ha tenuto la foto pubblicata per circa due ore prima di rimuoverla ma, appunto, senza alcuna nota editoriale a corredo aprendo il fianco a una valanga di commenti negativi. Commenti che, in queste ore, arrivano anche sugli account di quanti continuano a tenere quella foto dolorosa, il corpo senza vita di Liam Payne, online.

Alessia Cara contro chi pubblica la foto di Liam Payne: "Siete disgustosi"

Tra i commenti negativi ci sono anche quelli dei cantanti che conoscevano Liam Payne. Alessia Cara ha scritto: "Siete disgustosi". La pubblicazione della foto del corpo di Liam Payne divide anche i giornalisti. Per la giornalista della CNN, Elizabeth Wegmeister, chi pubblica la foto è "semplicemente disgustoso". Il giornalista della BBC, Shayan Sardarizadeh, ha attaccato: "TMZ sta cercando di ottenere clic e soldi dalla pubblicità sfruttando il corpo morto di un giovane uomo appena pochi minuti dopo la notizia della sua morte. Immagina di essere un membro della famiglia di Liam Payne e di vedere questo".