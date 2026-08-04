Epidemia di ciclosporiasi negli Stati Uniti: cos’è, sintomi e come si trasmette l’infezione intestinale

L’epidemia di ciclosporiasi negli Stati Uniti è causata dalla diffusione di Cyclospora cayetanensis, un parassita responsabile di un’infezione intestinale con sintomi come diarrea acquosa e crampi addominali. Ecco come si trasmette e perché FDA e CDC raccomandano di non consumare la lattuga iceberg.

L’epidemia di ciclosporiasi negli Stati Uniti continua ad aggravarsi, con migliaia di casi confermati e i primi due decessi registrati in Michigan. La malattia è causata da Cyclospora cayetanensis, un parassita che si trasmette attraverso il consumo di acqua o alimenti contaminati e provoca un’infezione intestinale con sintomi come diarrea acquosa e crampi addominali. La Food and Drug Administration (FDA) e i Center Centers for Disease Control and Prevention (CDC) raccomandano di non consumare la lattuga iceberg proveniente dal Messico centrale, dopo il richiamo dei prodotti distribuiti da Taylor Farms de Mexico in supermercati, ristoranti e servizi di ristorazione, compresi alcuni punti vendita Walmart e i fast food della catena Taco Bell.

“I dati epidemiologici e di tracciabilità continuano a dimostrare che la lattuga iceberg proveniente da Taylor Farms de Mexico era contaminata da Cyclospora e ha causato malattie in alcune persone” spiegano i CDC. Al momento non è tuttavia ancora chiaro se anche altri alimenti siano coinvolti nell’epidemia che, secondo gli ultimi dati, conta quasi 18.000 casi confermati o probabili in 45 Stati.

Cos'è la ciclosporiasi, l’infezione responsabile dell’epidemia negli Stati Uniti

La ciclosporiasi è un’infezione intestinale causata dal parassita Cyclospora cayatanensis, un protozoo coccido della famiglia Eimeriidae, endemico nelle aree tropicali e subtropicali, responsabile, dalla metà degli anni ’90, di diverse epidemie negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in Australia.

Negli Stati Uniti, le epidemie di ciclosporiasi fanno registrare in media circa 1.000-2.000 casi ogni anno, concentrati soprattutto nei mesi estivi. L’epidemia del 2026 sta tuttavia superando di gran lunga i numeri degli anni precedenti: i 6.707 casi finora confermati in laboratorio sono già quasi 27 volte superiori rispetto a quelli registrati nello stesso periodo dello scorso anno e addirittura 72 volte superiori considerando anche gli oltre 11.500 casi sospetti. Molti di questi casi non ancora confermati sono segnalati in Michigan e Ohio.

Quali sono i sintomi della ciclosporiasi

I sintomi della ciclosporiasi includono diarrea acquosa, spesso descritta come “esplosiva” per la frequenza e l’intensità delle scariche, con crampi addominali, nausea e perdita dell’appetito. Possono comparire anche gonfiore, flatulenza e affaticamento, mentre più raramente si osservano vomito, febbre, mal di testa e dolori muscolari.

I sintomi si manifestano in media circa una settimana dopo l’infezione, anche se il periodo di incubazione può variare da due giorni a due settimane.

Raramente la ciclosporiasi è letale, ma la diarrea prolungata può provocare una marcata perdita di peso e una grave disidratazione, soprattutto negli anziani, nei bambini piccoli e nelle persone con un sistema immunitario indebolito, aumentando il rischio di complicazioni. In questi casi, può essere necessario un trattamento a base di antibiotici (trimetoprim/sulfametoxazolo o in alternativa ciprofloxacina) e terapie di reidratazione.

Come si trasmette la cyclospora

Cyclospora cayetanensis si trasmette per via oro-fecale, attraverso il consumo di acqua o alimenti contaminati dal parassita, in particolare prodotti freschi consumati crudi, come lamponi, basilico, misticanza, lattuga, taccole, coriandolo e cipollotti, già associati in passato a focolai di infezione.

A differenza di molti altri patogeni intestinali, C. cayetanensis non si trasmette da persona a persona, perché il parassita eliminato con le feci necessita di un periodo di maturazione nell’ambiente prima di diventare infettante. Per questo motivo, la contaminazione è spesso legata all’acqua utilizzata per l’irrigazione, al lavaggio industriale degli alimenti o ad altre fasi della produzione e della lavorazione.

Il ruolo della lattuga iceberg nell’epidemia degli Stati Uniti

Nell'epidemia in corso negli Stati Uniti, i CDC e la Food and Drug Administration (FDA) hanno collegato una parte dei casi alla lattuga iceberg ritirata dal mercato, distribuita da Taylor Farms de Mexico ai ristoranti Taco Bell in 9 Stati, ai servizi di ristorazione in altri 27 Stati e commercializzata nei supermercati Walmart di 15 Stati.

Le indagini sono tuttavia ancora in corso e “potrebbero essere identificati altri marchi, ristoranti, rivenditori o canali di distribuzione coinvolti, che potrebbero estendersi ad altri Stati” ha precisato la FDA. Le autorità sanitarie della Carolina del Nord ritengono inoltre che anche prezzemolo e coriandolo freschi possano essere coinvolti nell'aumento dei casi registrati nello Stato.