“Decine di sostanze chimiche pericolose nelle extension per capelli”: l’allarme di uno studio negli Usa

Uno studio negli Stati Uniti ha analizzato oltre 40 tipi di extension tra quelli più venduti online e nei negozi. Nel complesso sono state rilevate 169 sostanze chimiche, di cui decine pericolose per la salute, comprese alcune note per essere associate a un aumento del rischio di cancro al seno.

Le extension per capelli potrebbero contenere decine di sostanze chimiche pericolose per la salute umana, comprese alcune note per essere state collegate a un aumento del rischio di cancro. A lanciare l'allarme e a chiedere maggiori controlli su questi prodotti sono i ricercatori del Silent Spring Institute, un istituto di ricerca del Massachusetts, negli Stati Uniti, a conclusione dello studio più ampio condotto finora sull'argomento.

Le preoccupazioni degli autori riguardano soprattutto le donne nere, che rappresentano i principali destinatari e consumatori di questi prodotti per capelli. Secondo i dati raccolti dai ricercatori infatti più del 70% delle donne nere negli Stati Uniti dichiara di aver utilizzato extension per capelli almeno una volta nell'ultimo anno, mentre tra gli altri gruppi etnici questa percentuale è nettamente più bassa, sotto il 10%. Eppure nonostante l'elevato numero di donne che utilizzano questi prodotti, non c'è ancora una sufficiente conoscenza dei rischi. Un ritardo che – spiegano gli autori – rischia di mettere a rischio la salute delle donne nere "che non dovrebbero essere costrette a scegliere tra espressione culturale, comodità e salute".

I rischi delle extension per capelli

Le extension per capelli sono prodotti che vengono applicati alla cute o ai capelli stessi per allungarli. Queste possono essere formate da fibre sintetiche e materiali di origine biologica, compresi i capelli umani, che vengono poi trattate chimicamente ad esempio per renderle ignifughe, idrorepellenti o per altri scopi. I dubbi sulla loro sicurezza nascono dall'assenza, almeno negli Stati Uniti dove lo studio è stato condotto, di indicazioni chiare su cosa i produttori sono tenuti a indicare espressamente sul prodotto.

Questo è un problema – spiega l'autrice principale dello studio, Elissia Franklin – perché nel momento in cui le extension vengono sottoposte a fonte di calore, ad esempio durante l'asciugatura dei capelli o la piega, le sostanze chimiche presenti possono essere rilasciate nell'aria, con il rischio che chi le indossa possa inalarle.

Quali sostanze sono state trovate

Per verificare la presenza di sostanze chimiche i ricercatori del Silent Spring Institute hanno selezionato 43 extension tra i prodotti più acquistati online e nei negozi locali, sia a base di fibre sintetiche che biologiche, e attraverso particolari tecniche di analisi hanno ricercato le possibili sostanze chimiche presenti. I risultati sono stati davvero allarmanti: sono state rilevate in totale ben 169 sostanze chimiche.

Decine di queste erano sostanze già note perché associate a rischi per la salute, come quello di squilibri ormonali, effetti sul sistema immunitario e perfino un aumento del rischio di cancro. Queste sostanze pericolose erano presenti in quasi tutti i campioni analizzati, soltanto due ne erano privi. Nello specifico, in ben 36 tipi di extension sono state rilevate 17 sostanze chimiche correlate al cancro al seno, oltre ad altre sostanze in concentrazioni superiori a quelle considerate sicure per la salute umana.

Ecco perché, a fronte di questi risultati, gli autori dello studio hanno fatto appello alle autorità e agli enti regolatori per introdurre controlli e regole più stringenti per i produttori così da tutelare la sicurezza e la salute dei consumatori.