Cos’è il disturbo bipolare di cui soffre Fernanda Lessa: quali sono i sintomi e come si cura

"Quando abusi di alcol, come facevo io, riempi qualcosa, un vuoto oppure dei problemi psichiatrici." Con queste parole, in un’intervista al Corriere della Sera, la dj e modella Fernanda Lessa, 48 anni, ha raccontato di soffrire di bipolarismo, una patologia psichiatrica di cui ha preso consapevolezza solo nel 2015, quando ha iniziato un percorso in una clinica per guarire dalla dipendenza dall’alcol.

Il bipolarismo, o disturbo bipolare, è infatti una patologia complessa che si definisce dall’alternanza di fasi di depressione e fasi di mania, ovvero episodi di estrema tristezza e apatia e momenti di euforia e autostima eccessivi. Rientra tra i disturbi dell’umore e, se non trattato, può avere un grave impatto sulla vita di chi ne soffre. Il Manuale MSD, un’autorevole fonte di informazione medica, spiega che i soggetti con disturbo bipolare "presentano un rischio 15 volte maggiore di compiere il suicidio rispetto alla popolazione generale".

Cos'è il disturbo bipolare

Il tratto che definisce questa patologia psichiatrica è contenuto nel termine stesso usato per indicarlo: il disturbo bipolare si manifesta infatti "con cambiamenti dell’umore – prosegue il Manuale MSD – tra i due estremi, o poli, dei disturbi dell’umore: depressione e mania", in passato era infatti noto come "sindrome maniaco-depressiva".

Gli episodi di depressione e mania possono verificarsi a distanza di tempo gli uni dagli altri, con fasi di umore relativamente stabili (remissioni) tra i due estremi, ma a volte le due condizioni possono verificarsi contemporaneamente. Durante gli episodi depressivi la persona presenta i sintomi tipici della depressione, come tristezza estrema ed apatia, mentre nelle fasi maniacali raggiunge livelli di euforia ed esaltazione, ma anche irritabilità, fuori dal normale.

Come riconoscere il disturbo bipolare

Non sono note le cause del disturbo bipolare, anche se è idea diffusa in ambito medico che possano probabilmente avere un ruolo fattori ereditari. Alcuni fattori ambientali possono però aumentare il rischio che questo disturbo si manifesti. Tra questi ci sono – spiega il portale del Sant'Agostino – traumi passati, abuso di sostanze o uso di alcuni farmaci. La diagnosi da parte del medico si basa quindi sui sintomi manifestati.

Gli episodi sintomatici, di depressione o mania (se meno grave si parla di "ipomania") durano in genere tra le poche settimane ai 3-6 mesi ed è raro che durante lo stesso ciclo (il periodo compreso da un episodio sintomatico e il successivo) si verifichino contemporaneamente i due eccessi dei disturbi dell’umore.

Quali sono i sintomi

Data l’alternanza dei due disturbi dell’umore, chi soffre di disturbi bipolari alterna i sintomi tipici di depressione e mania (o di ipomania).

Gli episodi depressivi si manifestano con tristezza, senso di apatia, sconforto e disinteresse verso le proprie attività, ma ci possono essere anche sintomi psicotici, come allucinazioni o deliri.

Le fasi maniacali sono di solito più brevi di quelle depressive e durante queste il soggetto è euforico ed esuberante in modo anomalo, ma può mostrare anche segni di facile irritabilità. Durante questi momenti "il soggetto – spiega il Manuale MSD – spesso tende a credere di essere nel migliore stato mentale possibile", ma proprio per questo tende ad agire "senza pensare alle conseguenze": può passare da un’attività a un’altra e assumere comportamenti a rischio, come comportamenti sessuali pericolosi o dedicarsi alle scommesse. In questi momenti il soggetto non è capace di comprendere la situazione e questo può indurlo anche ad assumere atteggiamenti sfacciati e fuori luogo, anche aggressivi. Il Manuale MSD spiega che "tale mancanza, insieme alla grande capacità di agire può renderlo impaziente, invadente, sfacciato e aggressivamente irritabile quando infastidito".

Alcune volte i due disturbi dell’umore, depressione e mania, possono verificarsi anche contemporaneamente (fase mista) e durante queste fasi le due tipologie di sintomi si alternano rapidamente.

Come si cura il disturbo bipolare

Una volta diagnosticato, cosa che può fare soltanto un medico, gli approcci terapeutici per trattare il disturbo bipolare – spiega il portale del Sant’Agostino – in genere sono due: il trattamento farmacologico, soprattutto con stabilizzatori dell’umore, e la psicoterapia. Ovviamente, ogni persona è un caso a sé, e data la grande varietà di sintomi e modalità di manifestazione del disturbo, solo un'attenta valutazione medica può stabilire il percorso di cura migliore per il singolo paziente.