Fernanda Lessa: “Sono bipolare, anni fa mi sono auto-internata in una clinica. Per Bobo Vieri ho fatto follie”

Finita al centro delle polemiche negli ultimi mesi per aver parlato sui social della dieta dimagrante a cui si è sottoposta per perdere 10 chili in un mese, Fernanda Lessa torna sull'argomento e tanti altri in un'intervista. Nel 2015 si è auto-internata in una clinica perché era dipendente dall'alcool, poi ha scoperto di essere bipolare. E degli amori passati, ricorda in particolare quello per Bobo Vieri, con cui è stata insieme due anni: "Ridevamo tanto insieme".

Fernanda Lessa e il bipolarismo

In un'intervista al Corriere della Sera, racconta quanto suo marito Luca Zocchi sia importante per lei. Fu lui a salvarla nel suo periodo di dipendenza dall'alcool. Credeva che ciò dipendesse dal suo bisogno di colmare dei vuoti, ma in realtà era dovuto al bipolarismo: "Nel 2015 mi sono auto-internata in una clinica, avevo avuto una ricaduta. Non capivano il mio problema psichiatrico. Invece io sono completamente pazza (ride, ndr)".

Con Luca ho trovato dei terapeuti illuminati che hanno compreso che con l’alcool lenivo la mia patologia. Credo che valga un po’ per tutti quelli che hanno dipendenze: si beve per ridere e scherzare con gli amici, non da soli a casa.

Ora è sobria da anni e si ama. Quando qualcosa non va, cerca di porvi rimedio, motivo per cui decise di sottoporsi a una dieta per perdere 10 chili in modo veloce "Sono dimagrita perché con la premenopausa ero gonfiata. Da modella ero sei chili in meno", spiega.

Perché l'alcool peggiora il disturbo bipolare

In effetti, l'alcol può sembrare un alleato nella gestione delle emozioni intense associate al disturbo bipolare, ma in realtà è ingannevole. Come riportato su continentalhospitals.com, il suo è solo un sollievo a breve termine, ma in realtà tende ad esacerbare gli sbalzi d'umore, interferendo con i trattamenti e aumentando il rischio di comportamenti pericolosi.

Il rapporto con Bobo Vieri

Nella sua vita, tanti uomini hanno fatto follie per lei, ma meno di quante ne abbia fatte lei per loro. Su tutti, ricorda quelle per Bobo Vieri, con cui è stata insieme due anni: "Ero pazza di lui, era un orsacchiotto. Doveva andare in ritiro e io ero Miami. Allora ho preso un volo con mille scali invece di salire sul mio diretto pur di vederlo in tempo. Ridevamo tanto insieme". Fra i suoi amori c'è stato anche Adrien Brody, a cui ha spezzato il cuore, mentre negli Stati Uniti, avrebbe rifiutato le attenzioni di alcuni divi, come George Clooney e Matt Dillon.