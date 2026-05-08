Basta anche un solo allenamento per ridurre il desiderio di nicotina: lo studio della Adelaide University

Ogni sei secondi nel mondo una persona muore a causa del fumo di tabacco. Secondo i dati riferiti dall'Organizzazione mondiale della salute (Oms) il fumo causa ancora circa 6 milioni di decessi all'anno, rendendolo di fatto una delle emergenze di salute pubblica più gravi e più difficile da contrastare, nonostante i risultati positivi comunque raggiunti negli ultimi anni. Ecco perché la ricerca scientifica continua a studiare come aiutare le persone a vincere la dipendenza da nicotina. A tal proposito ricordiamo che l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha appena reso rimborsabile la citisina, il farmaco che aiuta a contrastare la dipendenza dal fumo.

Tra gli ultimi studi in questo ambito, una recente revisione dell' Alliance for Research in Exercise, Nutrition and Activity (ARENA) della Adelaide University ha evidenziato un altro dato interessante: anche fare esercizio fisico potrebbe facilitare i fumatori che vogliono provare a smettere di fumare, anche in modo occasionale e senza un programma di allenamento strutturato. I ricercatori hanno infatti osservato che anche una sola seduta di attività fisica "può ridurre rapidamente il desiderio di nicotina".

Lo studio sui diversi tipi di sport

Nella revisione, i ricercatori hanno analizzato i dati provenienti da 59 studi raccolti in 11 database scientifici, per un totale di 9.083 partecipanti. Di questi, la maggior parte (43 studi) avevano analizzato i benefici dello sport sul lungo periodo, mentre 16 hanno misurato gli effetti di una singola sessione di allenamento. Questi studi consideravano una grande varietà di sport, compreso lo yoga o l'allenamento aerobico.

Sebbene con importanti limitazioni che non permettono di considerare questi risultati definitivi, i ricercatori hanno osservato diversi benefici dell'attività fisica sulla dipendenza da nicotina. Per prima cosa è emerso che in media le persone che fanno attività fisica hanno più probabilità di tollerare l'astinenza in modo continuativo, inoltre i partecipanti che facevano sport fumavano in media meno sigarette dei fumatori non sportivi.

La novità più interessante sembra riguardare però gli effetti immediati di una singola seduta di allenamento sulla dipendenza dalla nicotina. Negli studi condotti sugli effetti delle singole sedute di allenamento è emerso infatti che anche una sola seduta può ridurre il desiderio di nicotina, un effetto a volte può durare anche diversi minuti dopo la fine dell'allenamento.

Non tutti gli sport però hanno lo stesso effetto: ad esempio gli sport ad alta intensità sembrano produrre il calo più importante sul desiderio di nicotina nell'immediato, mentre quelli aerobici sarebbero associati a risultati migliori nel favorire l'astinenza continuativa. Tuttavia, nonostante questi risultati, i ricercatori hanno comunque visto che "l'esercizio fisico non ha ridotto in modo significativo il desiderio di fumare a lungo termine negli studi sull'allenamento fisico". Più che una soluzione per smettere di fumare, gli autori ritengono quindi l'attività fisica un valido strumento, facilmente accessibile alla maggior parte delle persone, da affiancare nelle altre strategie che mirano a contrastare questa dipendenza, come i farmaci sostitutivi della nicotina o la terapia.