Abby e Brittany Hansel, come vivono le gemelle siamesi con due teste e un corpo

Abby e Brittany Hansel, le gemelle più famose al mondo, sono gemelle siamesi diencefaliche: sono nate con due teste e un corpo, ma hanno due cervelli distinti. La loro storia continua a suscitare emozione ora che le gemelle sono diventate mamme, dimostrando la grande coordinazione con cui affrontano la vita quotidiana.

Le gemelle siamesi Abby e Brittany Hansel condividono la maggior parte degli organi, anche se ognuna controlla una metà del corpo: Abby il lato destra e Brittany quello sinistro. Insieme, hanno imparato a coordinarsi, fin da piccole, riuscendo a camminare, guidare l’auto e anche andare in bicicletta insieme. Dopo essere diventate famose da bambine, protagoniste del loro show televisivo, le due sorelle, originarie del Minnesota, hanno scelto di avere una vita il più possibile riservata, laureandosi e lavorando part-time come insegnanti.

Chi sono le gemelle siamesi Abby e Brittany Hansel

Abby e Brittany Hansel sono gemelle siamesi diencefaliche nate nel 1990 negli Stati Uniti: hanno due teste distinte ma un unico corpo, con organi interni condivisi. Ciascuna delle gemelle controlla un lato del corpo e ha un proprio cervello. Le gemelle possono mangiare e scrivere separatamente e simultaneamente e fanno tutte le altre attività che richiedono coordinazione, come correre, nuotare, andare in bicicletta o guidare.

Ognuna ha un proprio cuore, stomaco e colonna vertebrale, in un unico corpo, con due braccia e due gambe. Alla nascita, i genitori delle gemelle decisero di non tentare la separazione chirurgica, dopo aver sentito dai medici che era improbabile che entrambe sopravvivessero all'operazione. Man mano che le gemelle crescevano, imparando a camminare e sviluppavano altre abilità, hanno confermato la loro decisione.

Abby e Brittany hanno studiato, si sono laureate in pedagogia e lavorano come insegnanti part-time, dimostrando come la condizione non abbia limitato il loro desiderio di vivere una vita piena e attiva.

Come vivono le gemelle Abby e Brittany

La vita delle gemelle Abby e Brittany Hansel è un esempio unico di coordinazione costante. Le due sorelle hanno gusti, interessi e personalità diverse, ma la straordinaria sintonia con cui gestiscono ogni aspetto della propria esistenza, consente loro di muoversi come un’unica persona.

Dopo essere diventate famose da bambine, protagoniste del reality show TLC, le due sorelle hanno preferito una vita il più possibile riservata, anche se la loro storia ha continuato a incuriosire, per il raro equilibrio tra autonomia e unione fisica. Abby e Brittany avrebbero voluto mantenere il riserbo sulla gravidanza e la nascita del loro primo figlio, di cui non si conosce il sesso, ma la notizia è diventata pubblica dopo che un video ha mostrato le sorelle a metà agosto mentre caricavano un bambino sul sediolino di auto.

La recente rivelazione sulle nozze di Abby con il veterano dell’esercito americano Joshua Bowling, avvenute nel 2021, aveva già riacceso l’attenzione mediatica sulle sorelle. I dettagli sul matrimonio di Abby erano arrivati lo scorso anno, quando è emerso che era diventata la matrigna della figlia di Bowling, avuta da una precedente relazione.