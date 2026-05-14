2026 JH2, il nuovo asteroide in avvicinamento alla Terra: passerà a sole 0,00064 UA

Un asteroide scoperto soltanto pochi giorni fa, denominato 2026 JH2, transiterà molto vicino alla Terra, in uno dei passaggi ravvicinati più interessanti di tutto l’anno. Il corpo roccioso si avvicinerà al nostro pianeta nella serata di lunedì 18 maggio 2026, arrivando a una distanza minima compresa tra le 0,00058 e 0,00064 unità astronomiche (UA). In termini spaziali si tratta di un transito estremamente ravvicinato, anche se tradotto in chilometri il passaggio avverrà comunque ad almeno 90.000 chilometri nel punto di massimo avvicinamento, pari a circa un quarto della distanza media tra Terra e Luna. Le dimensioni stimate di 2026 JH2 sarebbero comprese tra 16 e 35 metri di diametro.

Il nuovo asteroide è stato inizialmente identificato dal Mount Lemmon Survey in Arizona e rilevato da diversi osservatori, tra cui il Farpoint Observatory di Eskridge e il Magdalena Ridge Observatory, i cui dati hanno permesso di calcolare la traiettoria che lo porta a incrociare la regione orbitale terrestre. Per questo motivo è stato classificato come oggetto near-Earth (NEO) della classe Apollo, un gruppo di asteroidi che attraversa lo spazio orbitale nelle vicinanze della Terra (a meno di 1,3 UA dal nostro pianeta). Nonostante il passaggio ravvicinato, gli astronomi escludono qualsiasi rischio di impatto con la Terra.

Le stime orbitali preliminari indicano che il massimo avvicinamento avverrà intorno alle 21:23 UTC del 18 maggio (le 23:23 in Italia). Anche se la distanza finale verrà affinata con nuove osservazioni, l’asteroide dovrebbe risultare visibile nel cielo notturno anche con telescopi amatoriali. Secondo il Virtual Telescope Project, raggiungerà una magnitudine di 11,5, risultando “invisibile” a occhio nudo ma ben alla portata di strumenti di medie dimensioni.

Quanto sarà vicino l’assteroide 2026 JH2

Prima di raggiungere la Terra, l’asteroide 2026 JH2 effettuerà un passaggio ravvicinato anche della Luna. Gli attuali calcolano indicano che il corpo roccioso transiterà a circa 0,00284 UA dal nostro satellite alcune ore prima dell’avvicinamento terrestre, intorno alle 18:51 UTC del 18 maggio, anche se permane ancora un margine di incertezza di circa cinque ore legato ai dati orbitali preliminari raccolti finora.

La traiettoria attualmente prevista per l’asteroide 2026 JH2, che il 18 maggio 2026 lo porterà molto vicino all’orbita terrestre / Credit: NASA/JPL Small–Body Database Lookup

Successivamente, 2026 JH2 proseguirà il suo viaggio verso la Terra, “sfiorando” il nostro pianeta intorno alle 23:23 italiane, quando raggiungerà una distanza compresa tra 0,00058 e 0,00064 UA. In astronomia si tratta di un flyby estremamente ravvicinato, che il Virtual Telescope Project mostrerà in diretta online, attraverso uno streaming previsto poco prima del passaggio ravvicinato, quando il corpo roccioso raggiungerà la massima luminosità.