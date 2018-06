Un filmato davvero agghiacciante quello in cui si vede il momento esatto in cui un uomo ha portato la figlia del suo capo di 4 anni lontano da un negozio di dolciumi, dove aveva precedentemente lavorato, prima di violentarla e ucciderla. Nel video si vede il 24enne identificato come Bholu incamminarsi mano nella mano con la ragazza nel villaggio di Asaoti, a 40 miglia da Nuova Delhi, in India. Stando alle ricostruzioni, il presunto killer aveva lavorato per la famiglia per nove anni prima di compiere lo sconvolgente delitto. Dopo l’aggressione, si dice che abbia nascosto il corpo della piccolina in un contenitore nella abitazione dove vive con la madre prima di tornare al lavoro. Quando i genitori della ragazza scomparsa hanno lanciato l’allarme più tardi quella sera, Bholu si è offerto volontariamente per aiutarla a cercarla.

Un vicino di casa però ha affermato poco dopo di averlo camminare con la ragazza e gli inquirenti sono stati informati. Il gruppo di ricerca a quel punto si è quindi diretto a casa sua e dopo un confronto con sua madre hanno fatto la scoperta raccapricciante. L’autopsia poi ha confermato che la bambina era stata violentata prima di essere uccisa. Il padre della vittima, non identificato, ha detto ai giornalisti che Bholu aveva presumibilmente adescato la figlia “giocando” con lei. “Voglio che muoia, dovete impiccarlo” ha detto poi l’uomo. Bholu, che è sposato, è stato arrestato e interrogato dalla polizia. L’agente di polizia Devender Singh ha detto che l’accusato è stato arrestato ai sensi della legislazione sulla protezione dei minori e reati sessuali. Le forze di polizia ora stanno analizzato i filmati delle telecamere a circuito chiuso, prove forensi e resoconti di testimoni oculari per cercare di capire meglio cosa sia successo.