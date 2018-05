Due drammatici incidenti stradali si sono verificati questa mattina lungo l'autostrada A31, con persone che sono state sbalzate fuori dalle auto e altre che sono morte carbonizzate nelle loro vetture. Il primo tamponamento si è verificato poco dopo il casello di Albettone, con feriti che a seguito di uno scontro sono stati proiettati fuori dall’abitacolo. Il secondo tamponamento, probabilmente causato dai rallentamenti e dalle code provocati dal primo incidente, tra Albettone e Longare, ha visto il coinvolgimento di due auto che in seguito al violento impatto si sono incendiate. La colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza. Le vittime carbonizzate, secondo le primissime informazioni, sarebbero tre. Sul posto stanno operando i paramedici del Suem, con l’elisoccorso fatto alzare in volo, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il traffico è bloccato e l’autostrada è stata chiusa.

Quella lungo l'autostrada A31 non è stata però l'unica situazione di disagio per gli automobilisti. Una coda di tir di 70 chilometri infatti si è formata sull'autostrada del Brennero in direzione Austria, dopo la festività di Pentecoste. Il serpentone di mezzi pesanti parte a Bolzano e arriva a Vipiteno. Il traffico leggero viaggia invece senza grossi impedimenti lungo la corsia di sorpasso, tranne tra Bolzano sud e Bolzano nord, dove la circolazione risulta molto rallentata. Come avvenuto nei mesi scorsi, in Tirolo applica anche oggi dalla Germania verso sud il contingentamento di 300 tir all'ora. Fino a inizio giugno sono previste sette giornate con ‘numero chiuso'. Il provvedimento e' molto contestato dagli autotrasportatori italiani e tedeschi.