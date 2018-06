"Caro Stefano. Facciamo schifo al ministro dell’Interno. Ora chi ci offendeva in modo becero e greve è diventato deputato ma è rimasto segretario del sindacato di Polizia Sap. Ma li affronteremo". Così Ilaria Cucchi punta il dito contro il neo-ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un lungo post pubblicato sulla propria pagina Facebook, sottolineando che continuerà a portare avanti in maniera ancora più energica la lotta per il fratello Stefano, il ragazzo arrestato e morto in caserma nel 2009 dopo aver subito lesioni su tutto il corpo.

Proprio il leader della Lega in passato aveva detto, sempre via social netowork, che Ilaria Cucchi si sarebbe dovuta vergognare. "Mi fa schifo", aveva aggiunto il numero uno del Carroccio. Nello stesso post pubblicò la foto di un poliziotto che si era vantato di aver pestato il fratello. E la risposta di lei non si è fatta attendere. "Ora rappresentano lo Stato perché così si è voluto – ha continuato Ilaria -. Li inviteremo ad un pubblico dibattito che sicuramente non accetteranno mai. Perché sono troppo importanti e non si abbasseranno a questo e perché è più comodo offendere ed infangare gli ultimi che non si possono difendere dal palco delle conferenze stampa o dei social ma sempre evitando di confrontarsi con loro". Infine, lancia un invito: "Che dici Stè andiamo a fare un salto al Ministero per parlare con loro? Ti porto con la mia maglietta perché tu non ci sei più ed è solo colpa tua. Ma perché ti sei fatto pestare fino alla morte? Mah…"