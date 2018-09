Si conta già una vittima in Giappone e almeno cinque feriti a causa del tifone Jebi, considerato dall’Agenzia nazionale meteorologica il più potente abbattutosi nel Paese negli ultimi 25 anni. Le piogge torrenziali e le forti raffiche di vento stanno accompagnando l'arrivo del tifone Jebi sulle coste occidentali del Giappone. È caos trasporti: già almeno 750 voli sono stati cancellati oltre a numerosi servizi ferroviari tra cui quello del treno-proiettile, sospeso tra Hiroshima e Tokyo. L'agenzia ha avvisato i residenti sul rischio di forti mareggiate e le possibilità di alluvioni e smottamenti. Alle 7:00 del mattino il tifone Jebi avanzava a una velocità di 130 chilometri orari al largo della prefettura di Kochi, con una pressione atmosferica di 945 ettopascal e venti di 215 chilometri orari. Nelle 24 ore che segneranno il passaggio del tifone sono attesi fino a 500 millimetri di pioggia nella parte centrale del Giappone, e 400 sul versante occidentale.

Il governo ha chiesto di prendere "tutte le misure possibili" contro il tifone – Nel corso dell’estate il Giappone occidentale è stato già pesantemente colpito dai tifoni e Jebi è il ventunesimo della stagione in Asia. Le aziende nelle zone che si pensa saranno più colpite hanno chiesto ai loro dipendenti di restare a casa e le scuole resteranno chiuse. Finora, circa 1500 ripari temporanei sono stati allestiti nelle aree più interessate dal passaggio del tifone. Tra i primi danni, a Osaka, una petroliera da quasi tremila tonnellate, ancorata al porto, è andata a sbattere contro il ponte che connette la città all'aeroporto Kansai, che sorge su un'isola artificiale e che è stato chiuso per gli allagamenti. Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha annullato un viaggio all'interno del Paese per coordinare gli sforzi del governo mentre il portavoce del governo ha chiesto di prendere “tutte le misure possibili” contro il tifone.