Alfie non ce l'ha fatta, il piccolo di soli 23 mesi è morto presso l'Alder Hey Children's Hospital di Liverpool. La notizia è stata data dal padre Thomas Evans con un post su facebook: "Il mio gladiatore ha posato lo scudo e ha spiccato il volo alle 2.30".

La famiglia non si era mai arresa davanti alla malattia neurodegenerativa che aveva colpito il bambino tanto da diventare un caso internazionale con i ministri Alfano e Minniti che avevano deciso di concedergli la cittadinanza italiana.

Tre giorni fa i giudici della Corte d'Appello di Londra avevano respinto il ricorso avanzato dalla famiglia per portarlo in Italia, proprio per le sue condizioni troppo precarie. Dopo il no del tribunale Thomas e Kate, i genitori di Aflie, avevano chiesto ai medici dell'ospedale di Liverpool la possibilità di portarlo a casa. Anche in questo caso non si è ritenuto possibile, date le condizioni del bimbo, di permetterne le dimissioni.