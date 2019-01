in foto: Alec Smith–Holt, 26 anni.

L'insulina costava troppo, così suo figlio di appena 26 anni è morto a causa del diabete che non è riuscito a curare, semplicemente perché non poteva permetterselo. E ora sua mamma sta portando avanti una vera e propria battaglia affinché non accadano più episodi del genere. Alec Smith-Holt, cittadino americano, è deceduto nel 2017: da anni era affetto da diabete di tipo 1, al quale era riuscito a sopravvivere grazie a questo farmaco. Ma, siccome la polizza medica dei genitori negli Stati Uniti copre i soggetti fino ai 26 anni d'età, dal suo compleanno aveva dovuto diminuire sempre di più le dosi a sua disposizione dal momento che non aveva abbastanza soldi per provvedere personalmente all'acquisto dell'insulina, il cui costo è stimato intorno ai 1300 dollari al mese a persona.

"Mio figlio è morto perché non riusciva a permettersi la sua insulina – ha detto la mamma intervistata nei giorni scorsi dall'emittente televisiva CBS -. E non è l'unico. Ci sono tantissime persone costrette ad abbandonare le cure per i costi troppo elevati". Alec non aveva detto alla sua famiglia le difficoltà economiche che aveva: era appena andato a vivere da solo, voleva dimostrare a se stesso che ce l'avrebbe fatta. Ma così facendo aveva iniziato a razionare la sua insulina per farla durare più a lungo ed è morto dopo essere caduto in coma diabetico mentre era da solo nel suo appartamento. "Non c'era nessuno con lui a cui avrebbe potuto chiedere aiuto. E per questo credo che mi sentirò in colpa per il resto die miei giorni", ha continuato Nicole. Per questo, sta cercando di aiutare chi si trova nella stessa situazione del suo ragazzo.

"Credo che nessuno in America come nel resto del mondo debba perdere la vita perché non riesce a sostenere i costi di un farmaco essenziale alla propria sopravvivenza", ha concluso la mamma di Alec. Soltanto per quanto riguarda l'insulina il costo negli Usa è triplicato fra il 2002 e il 2013. E dal 2012 al 2016 il prezzo ha subito un rincaro che può variare dal 99 al 120 per cento. Alcuni cittadini americani, compresi alcuni Stati, hanno deciso di fare causa a tre delle più grosse aziende farmaceutiche produttrici di insulina e il Senatore Bernie Sanders del Vermont ha chiesto una indagine federale. Ma la strada è ancora tutta in salita.