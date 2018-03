La coppia di genitori l'avevano affidata alla babysitter per una uscita ma al loro ritorno a casa hanno trovato la piccola di tre anni in condizioni gravissime con ematomi al capo, respiro affannoso e priva di sensi: poco dopo la bimba è entrata in coma ed è stata ricoverata in ospedale. Secondo l'accusa, a ridurla in quelle condizioni è stata proprio la babysitter, la 35enne Lindsay Partin, ora arrestata e accusata dei reati di aggressione, lesioni e messa in pericolo di minori. L'episodio giovedì scorso a Hamilton, nella contea di Butler, nello stato dall'Ohio, in Usa. La polizia locale ha detto che la baby-sitter ha ammesso di aver colpito la bimba, Hanna Wesche, dichiarando che era caduta battendo la testa sul pavimento del garage in cemento. La donna però si è dichiarata non colpevole spiegando che si è trattato solo di un colpo e che non voleva farle del male .

La polizia nella contea di Butler ha detto che sono accorsi ​​a casa della bimba per una chiamata ma quando son giunti sul posto hanno trovato la ragazza priva di sensi e con evidenti lividi sulla testa e sul viso. Hanna è stata immediatamente trasportata in un ospedale locale a poi trasferita all'ospedale pediatrico di Cincinnati a cause delle gravi ferite. "La vita di questa bambina è appesa a un filo, casi come questo ti strappano il cuore, non capisco perché o come qualcuno possa far del male a un bambino", ha detto in una nota lo sceriffo della contea di Butler, Richard Jones.

Il padre della piccola, Jason Wesche, ha detto che è cerebralmente morta e che è improbabile che sopravviva. "Vogliamo solo sottolineare che questa situazione è devastante, non ci si aspetta che sopravviva" ha dichiarato l'uomo che ha voluto mettere in guardia altri genitori sui pericoli di affidare i figli a persone che non si conoscono bene. "Genitori, per favore, accertatevi di chi sta guardando i vostri figli. Chiedete informazioni, parlate con i vicini, amici e familiari prima di permettere a chiunque di pendersi cura di loro. Dovete sapere a chi state lasciando i vostri bambini".