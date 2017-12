Mistero in Canada per la morte di un noto imprenditore e di sua moglie, i cui corpi senza vita sono stati rinvenuti nella loro villa in un esclusivo quartiere nord di Toronto, nell'Ontario. I cadaveri di Bernard (detto Barry) Sherman, fondatore del gigante farmaceutico Apotex, e di sua moglie Honey si trovavano nel seminterrato dell’abitazione, che la famiglia aveva messo in vendita. Le circostanze per la polizia sono "sospette" e sono poche le informazioni fornite dalle autorità. Non sarebbe stato trovato alcun segno di ingresso forzato nella proprietà, ha aggiunto la polizia in un comunicato. I media locali hanno riferito che gli investigatori non stavano cercando un sospetto in questo momento. Il detective Brandon Price ha detto all'emittente canadese CBC che si sta ancora cercando di capire se si possa parlare di un delitto. Sarebbe stato l'agente immobiliare che si stava occupando della vendita della casa a trovare i corpi dell’uomo e della donna al piano terra dell'abitazione di lusso.

Chi era Barry Sherman.

75 anni, Sherman era uno degli uomini più ricchi del Canada e un importante filantropo. Secondo Forbes, aveva una fortuna personale di 3,2 miliardi di dollari. Apotex impiega 11.000 persone ed è il settimo più grande produttore di farmaci generico del mondo, secondo il suo sito web. Sherman e la moglie avevano quattro figli. Il sindaco di Toronto, John Tory, ha detto di essere "scioccato e affranto" nell’apprendere del decesso della coppia e ha evidenziato come gli Sherman abbano dato ampi contributi alla città. "La polizia di Toronto sta investigando, e spero che le indagini possano fornire presto delle risposte su questa triste storia. Anche il premier canadese Justin Trudeau ha espresso il suo cordoglio in un Tweet