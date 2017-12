Un drone israeliano avrebbe colpito e ucciso due palestinesi a bordo di una motocicletta nella Striscia di Gaza. A riferirlo sono media palestinesi. Un portavoce del Ministero della Salute di Gaza ha confermato che due corpi sono arrivati ​​all'ospedale, ma non ha fornito ulteriori dettagli, scrive il Jerusalem Post. Un funzionario delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) ha invece negato il raid. "Contrariamente ai apporti palestinesi … l'IDF non ha effettuato alcun attacco nella parte settentrionale della Striscia di Gaza", ha detto il portavoce dell’esercito israeliano in una dichiarazione, negando ogni coinvolgimento, come riferito da Reuters. La stessa agenzia internazionale, aggiunge, citando alcuni testimoni, che le vittime sono due membri della Jihad islamica, mentre il presunto incidente ha avuto luogo vicino a Beit Lahiya.

Nel frattempo, altri scontri tra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano sono segnalati a Betlemme e nel campo profughi di Arrub, nel sud della Cisgiordania, verso Hebron. Lo riporta l'agenzia ufficiale palestinese Wafa secondo cui “durante una manifestazione di protesta nel nord di Betlemme sono stati lanciati dai soldati israeliani lacrimogeni”. E gli strascichi delle dichiarazioni di Trump su Gerusalemme Capitale si riflettono anche nel campo profughi di Arrub, dove durante una manifestazione studentesca sono “stati lanciati gas lacrimogeni”. Secondo la Wafa al momento non sono segnalati feriti. L'agenzia Maan riporta scontri a Gaza nei pressi della linea di demarcazione e cita il ministero della Sanità locale secondo cui “4 giovani sono stati feriti da colpi di arma da fuoco israeliani”.