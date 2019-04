Momenti di paura nel pomeriggio di venerdì nel quartiere genovese di San Fruttuoso quando due incendi sono divampati quasi contemporaneamente in due appartamenti distinti a pochi centinaia di metri di distanza l'uno dall'altro: uno in via Donaver, un altro in via Marchini. I due roghi hanno reso necessario l'immediato intervento dei vigili del fuoco che, con una doppia e tempestiva operazione, alla fine sono riusciti a domare le fiamme in entrambi i casi. Nonostante l'intervento immediato, però, purtroppo in uno dei due appartamenti avvolti dalle fiamme i pompieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un 43enne del posto che risiedeva nello stabile di via Donaver. Quando i pompieri sono entrati in casa, pare che l'uomo fosse già a terra esanime e per lui i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso.

Sull'episodio, avvenuto poco dopo le 14 di venerdì, indagano ora i carabinieri di Genova che al momento sembrano prediligere la pista di un gesto volontario dell'uomo. Secondo il racconto del Secolo XIX, infatti, pare che il 43enne avesse già manifestato in passato l’intenzione di uccidersi dopo la separazione dalla moglie tanto che i pompieri erano già intervenuti in casa in un precedente occasione. A confermare questa ipotesi inoltre il fatto che l'appartamento era chiuso dall'interno con più mandate. Fortunatamente nell'altro appartamento non si sono registrate vittime anche se una donna di 82 anni è rimasta leggermente intossicata dal fumo ed è stata trasportata dal 118 in “codice giallo” al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Il doppio intervento dei vigili del fuoco ha causato non pochi disagi nel quartiere dove, per gestire l'emergenza, le forze dell'ordine hanno disposto la chiusura le due strade dove si trovano i palazzi con inevitabili ripercussioni sul traffico della zona.