L'Italia intera sarà a lutto oggi giovedì 20 dicembre per l'ultimo addio ad Antonio Megalizzi, il giornalista trentino di 29 anni ucciso nel sanguinoso attentato di Strasburgo dello scorso 11 dicembre. In concomitanza con i funerali, che saranno celebrati nel pomeriggio, alle 14.30, nel duomo di Trento, la presidenza del Consiglio infatti ha disposto che tutte le bandiere, nazionale ed europea, esposte sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale siano posizionate a mezz’asta in segno di lutto. Alle esequie, che saranno celebrate dall'arcivescovo di Trento Lauro Tisi, parteciperà lo stesso presidente del consiglio Giuseppe Conte oltre al ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che già aveva accolto la salma all'aeroporto di Ciampino al suo rientro dalla Francia.

La salma di Antonio resterà per tutta la mattina nella camera ardente allestita nella chiesa di Cristo Re a Trento dove è stata portata martedì sera dopo la Tac svolta a Roma su disposizione della magistratura capitolina. Per tutta la giornata di mercoledì infatti centinaia di cittadini hanno voluto portare il loro saluto e hanno sfilato davanti alla bara, messa sull'altare della chiesa del quartiere dove Antonio viveva con la famiglia, circondata da mazzi di fiori e fasciata nel tricolore e nella bandiera dell’Unione europea. In tutta Trento c'è stata grande partecipazione al dolore della famiglia di Megalizzi, il papà Domenico e la fidanzata Luana Moresco che hanno accompagnata la salma nel lungo tutto il viaggio dalla città francese, e la mamma Annamaria e la sorella Federica che avevano anticipato il rientro a Trento.

In occasione dei funerali di Antonio tutta la città di Trento si fermerà. Il mercato del giovedì sarà spostato al giorno successivo mentre lo storico mercatino di Natale resterà chiuso dalle 14 alle 16, orario durante il quale chiuderanno anche chioschi e spazi esterni di bar e ristoranti del centro. Infine saranno sospesi per l’intera giornata il mercato dell’artigianato di piazza D’Arogno come pure il mercato in via Cardinal Morone. Proclamando il lutto cittadino, l'amministrazione ha voluto che l’immagine di "Antonio, l’europeo”realizzata da Mauro Biani fosse proiettata su palazzo Pretorio al posto dei giochi di luce natalizi.