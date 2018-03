Nicolas Sarkozy, ex presidente della Repubblica francese, è stato fermato dalla polizia giudiziaria di Nanterre, nell'ambito di un'indagine sul possibile finanziamento da parte della Libia della sua vittoriosa campagna presidenziale del 2007. La notizia è stata riportata dal quotidiano francese Le Monde e da altre testate. Sarkozy deve rispondere alle domande degli inquirenti sul possibile versamento di fondi da parte del regime libico, all'epoca guidato da Gheddafi, che sarebbero serviti per finanziare la campagna per le Presidenziali. Come sottolinea Le Monde, è la prima volta che l’ex presidente francese viene interrogato su questo tema dall’apertura di un’indagine giudiziaria, nell’aprile 2013. Lo stato di fermo può durare fino a un massimo di 48 ore. Poi Sarkozy potrà essere presentato davanti al magistrato. Interrogato dai media francesi, non ha voluto commentare la notizia il premier Edouard Philippe, che ha precisato di avere una “relazione intrisa di rispetto”.

Nel novembre 2016, nel mezzo delle primarie dei Repubblicani, l’intermediario Ziad Takieddine aveva affermato di aver trasportato 5 milioni di euro in contanti da Tripoli a Parigi tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007 e di averli consegnati a un uomo vicino a Sarkozy. I sospetti sui finanziamenti illeciti provenienti dalla Libia – iniziati con la pubblicazione nel 2012 di un’inchiesta del sito Mediapart –sarebbero poi stati confermati da altre persone coinvolte. L’ex titolare dell'Eliseo, che si è ritirato dalla politica dopo la sconfitta alle primarie del novembre 2016 del centrodestra, è già stato rinviato a giudizio per non aver rispettato le regole sul finanziamento della sua campagna elettorale del 2012, avendo speso circa 20 milioni in più rispetto al tetto dei 22,5 milioni consentiti per legge.