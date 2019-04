Ha invitato la sua ex compagna, da cui era separato da anni, e la loro figlioletta di 5 anni in gita per trascorrere insieme la Pasquetta, ma era una trappola: quando hanno raggiunto un maneggio nella zona di strada San Nicola, sulle colline di Pesaro, ha tentato di accoltellarla davanti agli occhi increduli della bambina. È successo nella giornata di ieri, lunedì 22 aprile: l'uomo, un 27enne di Fano, ha chiesto alla ex, sua coetanea, di andare a trascorrere qualche ora in una scuola di equitazione per il bene della loro piccola. Ma una volta arrivati, l'ha aggredita con un fendente che aveva portato con sé. La donna è rimasta ferita di striscio: prima è riuscita a reagire all'attacco e poi a fuggire con la bimba, che era seduta sul sedile posteriore della vettura, in cerca di aiuto. Sono state soccorse da un residente della zona che le ha sentite urlare a squarciagola.

A quel punto, l'aggressore ha tentato di investirli con l'auto, una Dacia Duster presa in prestito per l'occasione al padre, ma i tre si sono barricati in casa. Ma non è finita qui, perché il 27enne ha tirato fuori una tanica di benzina e un accendino, minacciando di darsi fuoco. Nel frattempo sono arrivati altri residenti e poi la polizia, che ha arrestato l'uomo per tentato omicidio. Dopo la notte trascorsa in ospedale, dove è stato piantonato, è stato portato in carcere, mentre la ragazza è stata trasferita al pronto soccorso, dove è stata medicata e ha ricevuto una prognosi di 8 giorni, mentre la bambina è illesa ma sotto choc mentre l'uomo che ha cercato di aiutarle, un 40enne del posto, ha avuto 4 giorni di prognosi.