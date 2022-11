Zelensky dice che non parteciperà al G20 se ci sarà Putin Il presidente dell’Ucraina Zelensky non parteciperà al G20 in programma a Bali per il 15 e 16 novembre se ci sarà il presidente russo Putin. Lo ha detto lui stesso nel corso di un briefing a Kiev.

O Valdimir Putin o Volodymyr Zelensky. È il leader di Kiev a dire oggi che non parteciperà al vertice del G20 in Indonesia se sarà presente il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin.

Zelensky ne ha parlato in un briefing con i giornalisti nella capitale ucraina, come riporta Unian. "La mia posizione personale e quella dell'Ucraina è che se parteciperà il leader della Federazione Russa, allora l'Ucraina non ci sarà", è quanto ha detto spiegando anche che nella telefonata di oggi il presidente indonesiano Joko Widodo lo ha "invitato di nuovo" a partecipare.

E quindi Zelensky ha aggiunto: "Vedremo, mancano pochi giorni”. Il G20 è in programma a Bali il 15 e il 16 novembre.

Oggi il leader ucraino ha avuto una conversazione telefonica con il presidente indonesiano Joko Widodo. "Abbiamo discusso sull'importanza di proseguire l'iniziativa del grano. L'Ucraina è pronta a continuare a essere un garante della sicurezza alimentare globale. I preparativi per il vertice del G20 sono stati un argomento a parte della nostra conversazione”, ha fatto sapere il presidente ucraino.

In merito al G20, la scorsa settimana Putin ha fatto sapere di non escludere la sua presenza al vertice in Indonesia. "Forse ci andrò", è quanto ha detto, citato da Ria Novosti, parlando al Valdai International Discussion Club. "Sono grato al presidente dell'Indonesia per l'invito a partecipare al G20. In ogni caso la Federazione russa sarà rappresentata ad alto livello", le parole del capo del Cremlino.

Da parte sua, il presidente americano Joe Biden ha detto di non avere intenzione di incontrare Putin.