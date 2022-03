Zelensky al Parlamento europeo: “Putin ieri ha ucciso 16 bambini, mostrateci che siete con noi” 

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è intervenuto oggi in video all’Europarlamento. "Grazie presidente Zelensky per avere mostrato al mondo cosa vuol dire reagire. Ogni giorno gli atti di eroismo dei cittadini ucraini sono una fonte di ispirazione per tutti noi”, così ha esordito la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in apertura della plenaria straordinaria del Parlamento europeo a Bruxelles. Poi subito dopo è apparso il presidente ucraino in videocollegamento. Questo il suo discorso:

Non so come salutare tutti, se dire buongiorno, buon pomeriggio o buonasera, non ci riesco perché ogni giorno per qualcuno questo può essere l’ultimo. Parlo dei miei cittadini, gli ucraini, che difendono la libertà a caro prezzo. Sono molto lieto di sentire quello che viene detto qui, sono lieto di sentire questa unità dei Paesi dell’Unione Europa, ma non sapevo che questo sarebbe stato il prezzo da pagare, un prezzo altissimo. Migliaia di persone sono state uccise nei cinque giorni di invasione militare della federazione russa. Non sto leggendo un discorso scritto perché non siamo più nella fase dei discorsi scritti nel mio Paese, oggi siamo in un’altra fase in cui vengono uccise delle persone, noi oggi diamo la nostra vita per i valori, la libertà, il desiderio di essere liberi, stiamo rinunciando alle persone migliori, i più coraggiosi, gli ucraini sono incredibili. Amiamo dire che vinceremo contro tutti e supereremo tutto, sono convinto di questo. È chiara la scelta europea della Ucraina, è questa la nostra direzione. Vorrei sentire da parte vostra che la scelta dell’Ucraina verso l’Europa viene incoraggiata, siamo sotto i missili e i bombardamenti. Due missili oggi hanno colpito Kharkiv, dove ci sono sempre tanti russi. È la città con il più alto numero di università nel nostro paese, i giovani sono brillanti, intelligenti e lì si riunivano. Stamattina due missili hanno colpito la Piazza della Libertà, il prezzo della libertà sono decine di vittime. Stiamo lottando per la nostra terra e per la nostra libertà, nonostante il fatto che tutte le grandi città del nostro paese sono assediate. Tutte le piazze si chiameranno piazza della libertà. Siamo forti, siamo ucraini, vogliamo che i nostri figli vivano: ieri 16 bambini sono stati uccisi e Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari, ma quali obiettivi militare sono i bambini? Ieri ha ucciso 16 bambini con i suoi missili. Stiamo lottando per i nostri diritti, libertà, per la nostra vita e ora per la sopravvivenza, la più forte delle motivazioni, ma vogliamo essere membri a pari diritti dell’Europa, oggi stiamo mostrando a tutti che questo è quello che siamo. Senza Unione Europea l’Ucraina sarebbe sola: abbiamo dimostrato che siamo proprio come voi quindi ora mostrateci che siete al nostro fianco e non ci abbandonerete, che siete veramente europei. Allora la luce vincerà contro la morte, gloria all’Ucraina.