Zebby, il gatto che avvisa la proprietaria sorda quando arrivano visite e telefonate

Avvisa la proprietaria sorda di visite e telefonate. Zebby è ora tra i 12 gatti finalisti del National Cat Awards, il premio nazionale organizzato dall'ente di beneficenza Cats Protection, che si terrà il 17 luglio a Londra. Il micio bianco e nero di due anni vive a Chesterfield, nella contea inglese del Derbyshire, insieme alla sua padrona Genevieve Moss.

Oltre a portarle la posta dallo zerbino e le pantofole lasciate lontano dai piedi, le tocca il viso per avvisarla di indossare l'apparecchio acustico quando, ad esempio, squilla il telefono.

Per Genevieve il suo Zebby è praticamente diventato un animale da assistenza:

Zebby è molto speciale, non ho mai conosciuto un gatto come lui. Di notte, se c'è un rumore insolito, mi batte sulla testa per svegliarmi e farmi sapere. Se qualcuno è alla porta, cammina davanti a me finché non vado ad aprirla. È molto disponibile e gli piace portarmi delle cose: prende la posta dallo zerbino e la prende in bocca prima di lasciarla cadere in camera da letto. Mi porta anche le mie pantofole se le trova in un posto diverso dai miei piedi".