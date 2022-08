Zante, annuncia falsi ritardi all’altoparlante dell’aeroporto per un TikTok: fermato dallo staff Un turista inglese ha seminato il panico all’aeroporto di Zante annunciando falsi ritardi dei voli e cancellazioni. L’uomo è stato fermato dagli agenti della sicurezza del gate.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un turista inglese ha seminato il panico all'aeroporto di Zante, in Grecia, diffondendo falsi annunci all'altoparlante. "Il volo per Gatwick è stato ritardato di sei ore" aveva detto in inglese approfittando di un momento di distrazione del personale dell'aeroporto.

Subito dopo l'avviso, i passeggeri hanno iniziato a rumoreggiare e a lamentarsi con la sicurezza del gate.

L'autore dello scherzo è stato poi allontanato dai dipendenti dello scalo e allontanato dal microfono. L'intera scena è stata ripresa da un 22enne che ha poi postato il tutto su TikTok.

Leggi anche Perché potrebbe esserci uno sciopero in grado di rovinare le vacanze a milioni di persone

Nel video si vede l'uomo in pieni dietro la scrivania incustodita in una delle porte di imbarco dell'aeroporto. Il giovane, dopo aver dato il primo annuncio sul ritardo di sei ore, ha continuato a inventare ritardi e cancellazioni di voli.

"Anche il volo per Manchester è subirà slittamenti di sei ore" ha affermato ancora nel microfono gettando ulteriormente nel panico i passeggeri, che neppure sapevano fosse previsto un viaggio per Manchester per quel giorno.

Subito dopo, il TikTok mostra il "burlone" scortato da un agente della sicurezza. L'uomo arrestato, in viaggio a Zante per le vacanze, non ha poi potuto prendere il volo di ritorno.

"L'aeroporto – ha spiegato l'autore del TikTok – ha minacciato di trattenerlo e confiscargli il passaporto per tre giorni. Dopo averlo tenuto qualche ora in custodia lo hanno lasciato andare, fortunatamente".

Nonostante il caos e i disordini, il 22enne che ha filmato il tutto ha definito il momento dello scherzo "esilarante". "Vedere le reazioni delle persone è stato davvero divertente. Tutti hanno sentito gli annunci, ma pochissimi presenti potevano vedere in faccia la persona che stava parlando".

Il filmato ha raccolto almeno 72.000 visualizzazioni con centinaia di commenti a sostegno dell'autore dello scherzo. "Non ha fatto male a nessuno – scrivono diversi utenti – ed è stato divertente".