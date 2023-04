Yemen, 85 morti in una calca durante la distribuzione di elemosina da parte dei commercianti a Sanaa Almeno 85 persone sono rimaste uccise a causa della calca durante la distribuzione di denaro al pubblico organizzata da un gruppo di commercianti nella capitale dello Yemen, Sanaa, controllata dai ribelli Houthi. Tra le vittime anche numerosi bambini.

A cura di Davide Falcioni

Stando alle prime e frammentarie notizie l'incidente sarebbe avvenuto nella Città Vecchia quando, in occasione del Ramadan, un gruppo di commercianti ha iniziato a distribuire denaro (l'equivalente di una decina di dollari) alle centinaia di presenti, senza nessun coordinamento con le autorità. Due degli organizzatori sono poi stati arrestati. Secondo testimoni, un militare avrebbe sparato in aria nel tentativo di calmare la folla e avrebbe in questo modo colpito un cavo elettrico che a sua volta è esploso, generando ulteriore panico tra le persone e innescando un fuggi fuggi generale.

Alla televisione Al-Masirah il portavoce del ministero dell'Interno, generale di brigata Abdul-Khaleq Al-Ajri, ha definito quello che è successo nella capitale "un tragico e doloroso incidente", in cui "dozzine di persone sono state uccise a causa della fuga precipitosa di cittadini durante la distribuzione di somme di denaro da parte di alcuni commercianti senza coordinamento con il Ministero dell'Interno e senza organizzazione".

Tra i morti, “ci sono donne e bambini e circa 50 feriti sono in gravi condizioni”, ha detto una fonte della sicurezza. Le vittime, come riferisce l'emittente Al Jazeera, sono state schiacciate o sono rimaste soffocate. I filmati trasmessi dal canale televisivo Al Masirah controllato degli Houthi mostrano decine di corpi ammassati, con persone che si arrampicavano l'una sull'altra per cercare di farsi strada nella calca. Altre fotografie rilasciate dagli Houthi mostrano macchie di sangue, scarpe e vestiti delle vittime sparsi per terra.

I due commercianti che hanno organizzato l'evento sono stati arrestati ed è in corso un'indagine. Gli Houthi hanno annunciato che avrebbero pagato circa 2mila dollari di risarcimento a ogni famiglia che avesse perso un parente, mentre i feriti otterranno circa 400 dollari a testa.

In Yemen 2 persone su 3 hanno bisogno di aiuti umanitari

Dall'inizio della guerra, nel 2015, più di 150.000 persone, tra combattenti e civili, hanno perso la vita in quello che è unanimemente considerato uno dei peggiori disastri umanitari del mondo. In Yemen più di 21 milioni di persone, ovvero due terzi della popolazione del Paese, hanno bisogno di assistenza e protezione, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari.