Volo Ryanair costretto a un atterraggio di emergenza dopo forti turbolenze: feriti alcuni passeggeri a bordo

Alcune persone a bordo di un Boeing 737 Max di Ryanair sono rimaste ferite a causa di una forte turbolenza in alta quota: l’incubo su un volo di ieri 28 dicembre decollato da Birmingham e diretto alle Tenerife.
A cura di Giorgia Venturini
Volo da incubo quello di domenica pomeriggio decollato da Birmingham e diretto alle Tenerife. Alcune persone a bordo sono rimaste ferite dopo diversi minuti di turbolenza in alta quota. Stando alle prime informazioni, si tratta di un Boeing 737 Max di Ryanair con a bordo 197 posti, non si sa se erano tutti occupati. Resta il fatto che dopo le turbolenze e i feriti il pilota ha deciso di ritornare nel Regno Unito e chiedere un atterraggio di emergenza per permettere al personale medico di curare chi ne aveva bisogno.

Nel dettaglio, il volo FR1211 era decollato da Birmingham, Regno Unito, alle 15:05 ore locali (un'ora indietro rispetto a quelle italiane) di ieri domenica 28 dicembre. Doveva atterrare a Tenerife Sud, Spagna, ma una volta raggiunta quota 37 mila piedi (11.278 metri) e a pochi chilometri dalla Francia il pilota ha deciso di chiedere l'autorizzazione al cambio di rotta e tornare all'aeroporto da cui era decollato. Il comandante a bordo ha lanciato un allarme con il codice "7700" che vuol dire "emergenza". Così in pochi secondi il velivolo ha iniziato a virare a sinistra per tornare indietro. Il Boeing 737 Max è atterrato circa 50 minuti dopo il decollo. Tutto a causa di una fortissima turbolenza che ha provocato alcuni feriti.

I vuoti d'aria sono iniziati quando gli assistenti di volo stavano svolgendo il servizio a bordo con i carrelli nel corridoio. Le turbolenze hanno provocato lesioni ad alcuni passeggeri. Poi l'atterraggio d'emergenza. 

