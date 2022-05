Vive per 21 anni in casa col cadavere della moglie morta: “È una dimostrazione di amore eterno” Charn Janwatchakal, 72 anni, ha vissuto per 21 anni con il corpo della moglie in una minuscola casa a Bangkok, in Thailandia, prima di decidere di farla cremare.

A cura di Biagio Chiariello

Ha deciso di "lasciare" per sempre la moglie dopo 21 anni. Questo è il periodo con il quale Charn Janwatchakal, 72enne di Bangkok, in Thailandia, ha vissuto con il cadavere della donna in quella che ha definito una dimostrazione di "amore eterno". Come scrive il Mirror, l'anziano ha ora deciso di farla cremare con l'aiuto della Phet Kasem Bangkok Foundation. Le foto mostrano Charn, in lacrime, che aiuta a portare la bara fuori dalla sua casa nel distretto cittadino di Bang Khen.

Il thailandese aveva vissuto con il corpo della moglie, che era all'interno di una bara, in una minuscola casa di cemento sgangherata, senza elettricità, più simile ad un ripostiglio che ad un'abitazione vera e propria. "Parlava al corpo di sua moglie come se fosse ancora viva", riporta The Straits Times. Va comunque detto che Chern ha registrato la morte della moglie al momento del decesso, nel 2001, nonostante in tutti questi abbia poi fatto finta che fosse viva, quindi non è stata intrapresa alcuna azione legale contro di lui per aver nascosto il corpo.

Un dirigente della Phet Kasem Bangkok Foundation gli aveva fatto visita per due mesi portandogli cibo e acqua, dopo che l'uomo aveva avuto un incidente in moto. Charn ha così deciso di confidarsi con lui e con l'aiuto all'organizzazione è stato disposta una cerimonia di cremazione, temendo che se fosse morto sua moglie non avrebbe mai avuto un funerale adeguato. Il 72enne ha raccontato di aver conseguito diversi diplomi universitari, tra cui quello presso la Facoltà di Farmacia dell'Università Chulalongkorn. Aveva anche lavorato come medico nell'esercito reale tailandese.