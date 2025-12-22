Vince Zampella morto in un incidente stradale, era il padre dei videogiochi Call Of Duty

Lutto nel gaming: Vince Zampella, co-creatore di Call of Duty e fondatore di Respawn Entertainment, è morto in un incidente stradale a Los Angeles. Aveva 55 anni e guidava anche lo sviluppo di Battlefield.

Lutto nel mondo dei videogiochi. Vince Zampella, tra le figure più influenti dell’industria videoludica moderna e co-creatore della saga Call of Duty, è morto domenica pomeriggio in un incidente stradale avvenuto nella periferia di Los Angeles. Aveva 55 anni.

La notizia è stata riportata lunedì dall’emittente locale NBC, che ha ricostruito quanto accaduto lungo la Angeles Crest Highway, una strada panoramica ma nota per la sua pericolosità, situata tra le montagne a nord della metropoli californiana. Secondo la California Highway Patrol, l’incidente, che ha coinvolto una sola vettura, è stato segnalato intorno alle 12:45 (ora locale). L’auto, diretta verso sud, è uscita di strada e ha impattato contro una barriera di cemento.

Nell’urto, un passeggero è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre il conducente è rimasto intrappolato nel veicolo, che ha preso fuoco poco dopo. Zampella è morto sul posto, mentre il passeggero è deceduto successivamente in ospedale. Le autorità hanno confermato che lo schianto ha causato due vittime, mantenendo inizialmente il riserbo sull’identità in attesa delle procedure ufficiali di riconoscimento. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle cause dell’incidente.

Zampella lascia un’eredità enorme nel settore dei videogiochi. All’inizio degli anni Duemila fu tra i fondatori di Infinity Ward, lo studio che nel 2003 rivoluzionò il genere degli sparatutto con il primo Call of Duty, contribuendo a definire gli standard del gaming moderno. Dopo l’esperienza con Activision, nel 2010 aveva co-fondato Respawn Entertainment, con sede a Chatsworth, acquisita da Electronic Arts nel 2017.

Sotto la sua guida sono nati titoli di enorme successo come Titanfall, Titanfall 2, il battle royale Apex Legends e la serie Star Wars Jedi, da Fallen Order a Survivor. Negli ultimi anni, Zampella era stato incaricato da EA di supervisionare lo sviluppo dell’intero franchise Battlefield, ruolo che ne confermava il peso centrale all’interno dell’industria.