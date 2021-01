Era diventata una sorta di paladina dei negazionisti dopo essersi vantata sui social per aver partecipato ad una festa, prendendo in giro chi invece rispettava le misure anti-Covid indossando, ad esempio, una mascherina. Poi era stata ricoverata per Covid. La notizia è che l'influencer brasiliana Ygona Moura è deceduta a 23 anni nel reparto di rianimazione di un ospedale di San Paolo. "Vi siete accalcati bene alla festa? Io sono andata a ballare e mi sono accalcata, avevo tanta nostalgia di questa calca, mi mancava da morire!", diceva Ygone nell'ultimo video postato sui social all'inizio di gennaio. E ancora: "Ragazzi, che notte è stata? Serata di assembramento di successo. Quella festa era finita e me ne sono andato quasi alle 8 del mattino" scriveva scritto. "Oggi sono alla ricerca di un'altra festa, voglio tornare insieme alla gente, muoio dalla voglia di stare insieme ", aveva aggiunto.

Ma Ygona aveva poi ammesso le proprie colpe, dicendosi pentita delle affermazioni fatte in precedenza: "Sono in cattive condizioni, gente! Mi manca il respiro. Mi sento davvero male. Vi chiedo di pregare molto per me. Dal nulla ho iniziato a stare molto male. Ecco! Grazie a chi è con me". Pochi giorni prima del dramma, la Moura si era mostrata a una festa senza mascherina nel pieno della pandemia, che in Brasile sta mietendo vittime, oltre a preoccupare anche per la nuova variante.

Ygona Moura era molto popolare nella comunità Lgbt e di sè diceva di aver scoperto di essere gay a 16 anni e di essere diventata transgender a 20. Da alcuni mesi, Ygona era andata a vivere a Casa Florescer, progetto di accoglienza del comune di San Paolo per transgender.