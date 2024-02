Valencia, così si è propagato l’incendio che ha distrutto due grattacieli e ucciso 10 persone Un filmato apparso online mostra come si sono propagate le fiamme che hanno distrutto un complesso residenziale a Valencia e ucciso almeno 10 persone. I forti venti hanno alimentato le fiamme, ma si sospetta che il rivestimento infiammabile abbia consentito al fuoco di diffondersi in maniera repentina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Il disastro di Valencia, dove le fiamme hanno divorato due grattacieli, è stato ripreso da diversi passanti per le strade della città spagnola. In questo video apparso online vengono mostrati i primi istanti dell'incendio e come si è diffuso il rogo.

Nel frattempo la polizia ha fatto sapere che le ricerche di eventuali dispersi ancora in vita sono terminate. Al momento il bilancio del dramma è di 10 morti e 14 feriti, ma sicuramente ci sono altre persone intrappolate sotto ciò che resta del condominio nel quartiere Campanar. Ci sarebbero vari corpi carbonizzati fra le macerie annerite della Torre 1 del complesso residenziale di 14 piani.

Col passare delle ore si sta cercando di dare loro un nome. Sicuramente quattro dei corpi localizzati dalle squadre di emergenza nell'edificio sono quelli di un'unica famiglia: una coppia giovane con i figlioletti di 3 anni e appena 2 settimane che mancavano all'appello, secondo quanto confermato dalla polizia municipale, citata da El Pais.

L'incendio è scoppiato nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio, intorno alle 17.30 in un appartamento al quarto piano del palazzo con 450 residenti e si è diffuso rapidamente in tutto il grattacielo che conta 138 appartamenti con le fiamme che hanno finito per avvolgere anche un edificio adiacente.

Sicuramente i forti venti hanno alimentato le fiamme, ma l'ipotesi al momento più accredita è che anche il rivestimento altamente infiammabile abbia consentito al fuoco di diffondersi in maniera così repentina.

Il comune di Valencia ha dichiarato tre giorni di lutto cittadino in memoria delle vittime dell'incendio. Lo ha annunciato su ‘X' Carlos Arturo Mazon Guixot, presidente della Generalitat Valenciana, esprimendo "dolore e solidarietà a tutte le persone coinvolte" nell'incendio che ha "profondamente commosso tutta la comunità valenciana".