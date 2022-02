Valanga in Svizzera travolge tre sciatori: Piercarlo Cesati muore a 68 anni, grave l’amico Tragedia in Svizzera, dove un 68enne italiano, Piercarlo Cesati è morto travolto da una valanga nel Canton Vallese. Gravemente ferito uno dei suoi tre amici.

A cura di Alessia Rabbai

Piercarlo Cesati (Foto da Facebook)

È Piercarlo Cesati il sessantottenne morto in una valanga nella Valle di Goms, nel Canton Vallese in Svizzera. La tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri, sabato 5 febbraio, precisamente nel territorio al confine con la Val d'Ossola. Insieme a lui c'erano tre suoi amici, anch'essi presenti quando si è originata la slavina, dei quali uno è ferito in modo serio, le sue condizioni di salute sono gravi e si trova ricoverato in ospedale. Piercarlo viveva a Domodossola, in Piemonte, e nutriva una forte passione per la montagna, che lo spingeva a raggiungerla spesso, per escursioni insieme ai suoi compagni d'avventura. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha scosso la comunità, che si è stretta intorno al dolore della famiglia, nell'attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tantissimi i messaggi d'addio anche sui social network.

Piercarlo travolto da una valanga nel Canton Vallese in Svizzera

Da quanto si apprende al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa di Piercarlo e al ferimento di uno dei suoi tre amici rimasti coinvolti nella valanga il sessantottenne era fuori all'aria aperta per un'escursione, quando improvvisamente una slavina li ha travolti. Per uno dei suoi compagni, tutti visitati, è stato necessario ricorrere a cure mediche, recuperato dai soccorritori e trasportato per il ricovero in ospedale a Sion. Le altre due persone stanno bene, uno ne è rimasto solo sfiorato, mentre il quarto non è stato raggiunto dalla neve. Sono stati proprio gli amici a scavare per primi nel tentativo di farlo riemergere nell'attesa dei soccorsi. Per Piercarlo non c'è stato invece purtroppo nulla da fare, una volta estratto dalla neve i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso.

Alessandro Piali morto in Val del Canton

La mattinata di ieri ha visto un altra vittima italiana sulla neve, il ventitreenne residente nel Bresciano Alessandro Piali, morto intorno alle ore 10.30 mentre faceva snowboard fuori pista in Val del Canton, travolto anch'egli da una valanga a 2.400 metri di quota, nel territorio di Livigno. A prestargli i primi soccorsi è stato l'amico che era con lui, in attesa dell'arrivo dell'elicottero. Una volta estratto dalla neve, è stato portato a bordo dell'elicottero Areu, pronto a prendere il volo verso l'ospedale San Giovanni XXIII di Bergamo. Ricoverato con prognosi riservata, le sue condizioni già particolarmente critiche si sono ulteriormente aggravate con il trascorrere delle ore e il decesso è sopraggiunto nel pomeriggio.