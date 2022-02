Morto Alessandro Piali, il 23enne travolto da una valanga: stava facendo snowboard fuori pista Alessandro Piali aveva appena 23 anni: è stato travolto e ucciso da una valanga. Il 23enne si trovava con un amico con cui stava facendo un fuoripista con lo snowboard.

A cura di Ilaria Quattrone

Alesandro Piali aveva solo 23 anni. È morto nella giornata di ieri, sabato 5 febbraio, mentre si trovava in montagna con un amico. Il ragazzo che era con lui, di due anni più piccolo, ha allertato i soccorsi e scavato disperatamente prima e durante il loro intervento. Dalle prime notizie arrivate, i due erano impegnati in un fuoripista con lo snowboard. Nonostante fossero attrezzati per affrontarlo, sono stati colti di sorpresa da una valanga.

Il ragazzo è stato estratto e trasferito in ospedale

I due si trovavano a Livigno, in Alta Valtellina. Muniti di pala, sonda e Arva stavano affrontando un fuoripista. A un certo punto una slavina si è distaccata: il 21enne che si trovava con Alessandro ha assistito a tutta la scena. Ha provato ad aiutarlo urlandogli di scappare, ma nonostante questo Piali è stato raggiunto dalla neve che lo ha travolto. Sepolto in due metri di neve, è stato estratto dagli uomini e le donne del Soccorso Alpino e trasferito con un elicottero all'ospedale di Bergamo dove è morto poco dopo il suo ricovero. Presenti sul posto anche i militari della Guardia di Finanza e il personale di Areu.

Cosa potrebbe aver causato la valanga

Probabilmente la valanga è stata conseguenza di diversi fattori: le nevicate delle ultime ore e quindi la neve ancora troppo fresca, il forte vento registrato sui rilievi e il rialzo delle temperature. Tutto questo ha portato a un distacco della neve verso i canaloni. Una instabilità che, unita a piste non ancora battute, è stata fatale. Alessandro viveva in una frazione di Breno che conta meno di duecento abitanti: la notizia è stata infatti un fulmine a ciel sereno.