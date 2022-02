Alessandro Piali muore a 23 anni ucciso da una valanga a Livigno: chi era la vittima Si chiamava Alessandro Piali il ragazzo di 23 anni morto oggi a Livigno, in provincia di Sondrio, ucciso da una valanga mentre faceva un fuoripista.

La vittima Alessandro Piali

Si chiamava Alessandro Piali il ragazzo di 23 anni morto oggi a Livigno, in provincia di Sondrio, ucciso da una valanga mentre faceva un fuoripista. Soccorso tempestivamente dagli operatori sanitari del 118, è stato trasferito in codice rosso in condizioni gravissime in ospedale dove purtroppo è morto poco tempo dopo il suo ricovero. Il ragazzo era originario di Breno. Con lui c'era un amico che ha allertato i soccorsi ed è uscito illeso dall'incidente.

Travolto da una valanga durante un fuoripista, Alessandro muore a 23 anni

Le squadre di soccorso che si sono recate sul posto sono state quelle della II Delegazione di Valtellina e Valchiavenna degli Alpini, con i militari del Sagf, il Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio. Arrivati con l'elisoccorso gli equipaggi medici del 118, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, che hanno trovato Alessandro in condizioni molto gravi. Dopo averlo recuperato, non senza difficoltà a causa della tenuta della neve smossa dalla valanga che ha travolto il ragazzo, è stato stabilizzato sul posto prima della disperata corsa in ospedale.

Trasferito in ospedale, è spirato poche ore dopo: illeso l'amico che era con lui

Al Papa Giovanni XXIII di Bergamo i medici della struttura l'hanno preso in cura, ricoverandolo e cercando di migliorare un quadro clinico che peggiorava di minuto in minuto. Purtroppo, poche ore dopo il suo arrivo nel nosocomio, Alessandro è spirato. Con lui, al momento della valanga, anche un amico che sarebbe rimasto illeso. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire esattamente quanto accaduto nel tragico pomeriggio di oggi a Livigno. Ad aiutare gli investigatori potrebbe essere anche la telecamera che Alessandro aveva installato sul suo casco.