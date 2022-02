Livigno, una valanga travolge un ragazzo di 23 anni con lo snowboard: è gravissimo Un ragazzo di 23 anni è stato traferito in elisoccorso all’ospedale di Bergamo dopo essere stato travolto da una valanga mentre stava facendo un fuoripista con lo snowboard a Livigno, in Alta Valtellina.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia questa mattina sulle piste di Livigno, in Alta Valtellina. Qui un ragazzo di 23 anni di Brescia è stato travolto da una valanga mentre era impegnato in un fuoripista con lo snowboard. A lanciare l'allarme è stato l'amico che era con lui: sul posto si sono precipitate le squadre del soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, con i militari del Sagf, il Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio.

Trasferito in elisoccorso in ospedale

Dalle prime informazioni, riportate anche sul Corriere della Sera, i due amici erano in cima a canalone sul versante del Caroselli 3000 quando sono stati travolti dalla neve. Giù per la discesa si è lanciato per primo il 23enne che ha provocato lo stacco della massa di neve. Il 23enne è rimasto schiacciato nel canalone sotto gli occhi dell'amico. Subito sono scattati i soccorsi che hanno fatto fatica a raggiungere il giovane data la posizione del canalone: una volta recuperato il ragazzo è stato traferito in elisoccorso all'ospedale di Bergamo dove resta ricoverato in gravi condizioni. Illeso invece l'amico.