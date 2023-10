Va a dormire col conto vuoto e si risveglia con 120mila sterline: l’incredibile storia di Urslaan L’assistente amministrativo britannico è andato a dormire con 1 sterlina sul conto e si è risvegliato con 122 mila sterline. Khan ha subito segnalato il deposito inaspettato alla sua banca: “Puoi tenerli” è stata la risposta iniziale.

A cura di Matteo Pelliccia

Fonte: Twitter

Urslaan Khan, tranquillo assistente amministrativo di Londra, si è trovato nel bel mezzo di una storia che sembra uscita da un romanzo o da un film. L'uomo si è svegliato una mattina e ha fatto una scoperta che avrebbe sconvolto chiunque: il suo conto bancario, che il giorno prima conteneva solamente una sterlina, mostrava ora un saldo di 120.000 sterline.

Dopo aver segnalato questo straordinario deposito inaspettato alla Gatehouse Bank, l'istituto bancario sembrava confermare l'incredibile notizia: quel denaro era effettivamente suo e poteva tenerlo. Khan, comprensibilmente, si è ritrovato euforico, immaginando tutte le possibilità che una somma così ingente gli avrebbe offerto.

Tuttavia, la sua gioia è stata effimera, poiché in un colpo di scena tanto repentino quanto sconcertante, la banca ha improvvisamente cambiato direzione. Urslaan Khan è stato costretto a restituire l'intera somma che aveva inizialmente creduto di avere a disposizione.

Il giorno in cui ha dovuto restituire il denaro, Khan ha condiviso il suo incredibile racconto: "Avevo solo 1 sterlina sul mio conto, e avevo programmato un ordine permanente per versare 200 sterline ogni mese, anche se non avevo i fondi per farlo. Quando ho notato la cifra stratosferica di 120.000 sterline nel mio saldo, sono rimasto senza parole. Non solo la banca aveva depositato questa somma, ma mi aveva anche permesso di trasferirla sul mio conto Barclays."

Urslaan Khan sospetta che il denaro fosse destinato a un altro cliente della Gatehouse Bank, che stava cercando di spostare fondi da un conto all'altro. Khan ha spiegato la situazione con un pizzico di ironia: "A quanto pare, questa persona deve avere due conti: il conto A e il conto B. La banca avrebbe dovuto prelevare i fondi dal conto A e spostarli sul conto B, ma invece sono finiti sul mio conto, che possiamo chiamare il conto Z!"

L'assistente amministrativo ha anche rivelato le difficoltà incontrate nel tentativo di comunicare con la banca: "Ho informato la banca dell'accaduto, ma sono stato messo in attesa tre volte. Hanno impiegato ventiquattro ore per rendersi conto del loro errore, un tempo che mi è sembrato eterno."